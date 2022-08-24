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雲林硬質玉米、文旦加工面臨難題 陳吉仲這樣回應

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
農委會主委陳吉仲（左二）今請假赴雲林為同黨雲林縣長參選人劉建國（右二）站台，也為近期雲林農業問題提解方。記者黃于凡／攝影
農委會主委陳吉仲（左二）今請假赴雲林為同黨雲林縣長參選人劉建國（右二）站台，也為近期雲林農業問題提解方。記者黃于凡／攝影

農委會主委陳吉仲今赴雲林縣為同黨縣長參選人劉建國站台，也針對近期農業問題做出回應，有許多農民反映，硬質玉米育成率不佳，懷疑是台南29號種子胚芽「黑頭」損壞所致，但縣府農業處表示，黑頭是品種特性，也可能是午後雷陣雨影響育成率；此外，文旦即將進入採收期，除鮮果販賣外，加工果收購也是一大難題。

陳吉仲說，今年要做成飼料用的二期硬質玉米，種植面積超過2萬公頃，是20年以來種植面積最多的頂峰，有效供應飼料業者需求，但因日前有些災害、甚至下雨，導致飼料玉米可能會歉收，農委會已決定，只要有種植、且有申報，仍可領到每公頃6萬元的綠色環境獎勵金，並不會因災害導致收成不好而領不到獎勵金，這必須讓農民安心。

針對斗六文旦即將進入採收期，陳吉仲說，今年文旦總產量約7萬公噸，比往常減少一成、減少7千多公噸，但因今年白露離中秋比較近，所以斗六現在開始採收的話，距離中秋節只有2個多禮拜，希望農民妥善做好文旦分級，好看、好吃的賣給消費者，其他的就做加工，才能讓價格維持一定水準。

陳吉仲也說，文旦除了鮮果，也可以做成精油、果肉加工，農委會已宣布收購2萬5000公噸加工果沒有上限。舉例而言，花蓮瑞穗本來分配400公噸，但現在已提升至1100公噸；雲林斗六原先分配150公噸，在地方反映收購量不夠後，立即調整至300公噸，盼維持產地價格，已透過合作社收購30多公噸，若有需求會再加碼收購。

文旦 陳吉仲

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