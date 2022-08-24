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推動智慧醫療 草屯療養院首度增聘研究型醫師

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部草屯療養院指出，智慧醫療是醫學界的一大趨勢。本報資料照片
衛福部草屯療養院指出，智慧醫療是醫學界的一大趨勢。本報資料照片

全球受疫情影響，越來越多遠距醫療項目納入健保，智慧醫療也成醫學界趨勢，衛福部草屯療養院為此首度增聘研究型醫師，由陽明交大腦科所前所長郭博昭教授加入該院團隊，協助研推動接智慧與精準醫療，盼將創新科技導入醫療與健康。

衛福部草屯療養院指出，智慧醫療是醫學界的一大趨勢，且隨物聯網（IoT）與人工智慧（AI）導入，未來民眾看病將更方便及精準，更因近年疫情盛行，相關法規改革，遠距醫療納入健保給付，致使各醫療院所積極開發智慧與遠距醫療項目。

而為因應醫學界趨勢，該院不僅積極承接衛福部的相關研究計畫，更首度增聘研究型醫師，由國立陽明交通大學腦科學研究所前所長郭博昭教授加入草屯療養院團隊，協助研究並推動各項智慧與精準醫療計畫，將創新科技導入醫療與健康。

院方表示，畢業於陽明醫學院醫學系的郭醫師，高中期時積極參加科展，對資訊科學具濃厚興趣，大學時投入數位電路技術研究，長期致力於資訊科技與醫療設備的結合，投入醫療儀器開發，研發可攜式心率分析儀、微型睡眠記錄儀等設備。

此外，郭傳昭不僅在國際期刊中發表多篇論文與專利，目前更擔任智慧電子國家型科技計畫的分項召集人，也曾是陽明大學腦科學研究所專任教授兼副教務長及中央大學生醫講座教授，並獲得中華民國十大傑出青年，學識與經歴均相當豐富。

草屯療養院長藍祚鴻則說，郭教授是醫療人工智慧物聯網的專家，發表相關論文逾200篇、專利申請逾20件，未來將推動院內各項智慧與精準醫療計畫，提升該院醫療品質與研究發展，執行精神醫療公共衛生任務，以提供優質的醫療照護。

衛福部草屯療養院指出，智慧醫療是醫學界的一大趨勢。本報資料照片
衛福部草屯療養院指出，智慧醫療是醫學界的一大趨勢。本報資料照片
為推動智慧醫療，衛福部草屯療養院首度增聘研究型醫師，聘任陽明交大腦科所前所長郭博昭教授加入醫療團隊。圖／草屯療養院提供
為推動智慧醫療，衛福部草屯療養院首度增聘研究型醫師，聘任陽明交大腦科所前所長郭博昭教授加入醫療團隊。圖／草屯療養院提供

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