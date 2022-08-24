中秋停駛危機解除 台鐵加發津貼、延續福利成轉圜關鍵

台鐵勞資雙方自6月起展開子法協商，期間因員工留才加薪、職福金遲遲無法達成共識，使協商頻頻觸礁，工會更發起中秋、國慶和選舉日不加班連署活動，外界擔憂恐衝擊中秋疏運。眼看中秋連假將屆，交通部長王國材近日積極與工會溝通，台鐵更允諾提高留才職務津貼、提高火車駕駛安全獎金、維持現行福利措施等，成為化解停駛危機的轉圜關鍵。

台鐵工會今日上午在理監事會議中決議，國定假日將配合交通部疏運計畫，讓中秋、雙十等國定假日的停駛危機總算解除。

王國材表示，很高興台鐵勞資雙方達成協議，除確保國定假日服務安定外，也兼顧照顧台鐵同仁。期待後續子法的討論，以安全、營運為共同目標，勞資理性討論，共同打造大家夢想的台鐵公司。

交通部已在8月初同意薪資未達3萬的基層台鐵員工全面加薪到至少3萬，調薪幅度達11.4％至21.3％，共1138人受惠，8月起台鐵局員工無月薪低於3萬元以下情形。台鐵局表示，為鼓勵大量具備專業鐵路營運技能的員工留任，台鐵研提多項留才措施，包括自明年1月1日起發給留才職務津貼，並提高火車駕駛安全獎金，以留住人才並提升安全。

台鐵勞資雙方協商時在職工福利金提撥議題上遲遲無法達成共識，工會認為台鐵原先提出的8億元太低，難以留住人才。台鐵局今日也宣布，台鐵公司創立時職工福利金一次提撥12億元，未來員工三節禮金可望提高。

台鐵公司成立初期時，也將延續台鐵福利精進措施，相關經費由交通部編列預算支應福利精進措施所需經費，包括結婚生育、子女教育及父母配偶子女喪葬補助等。未來職工福利金收入足以支應福利精進措施支出時，再由職工福利委員會接續辦理。

台鐵工會則說，會持續爭取及維護員工薪資福利制度，確保未來台鐵公司化後永續經營，保障員工職涯發展；同時，為維持相關勞資議題談判之力道，依法罷工法定程序仍持續進行，希望備而不用，也望行政院與交通部能信守承諾依約履行。