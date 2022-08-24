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每人年食米量40年來腰斬一半 農糧署今年鼓勵捏飯糰

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
為了推廣米食，農委會農糧署繼炒飯比賽後，今年推廣捏飯糰，9月3日4日將在華山草原舉行「飯糰嘉年華」。記者彭宣雅／攝影
為了推廣米食，農委會農糧署繼炒飯比賽後，今年推廣捏飯糰，9月3日4日將在華山草原舉行「飯糰嘉年華」。記者彭宣雅／攝影

國人飲食西化不吃米，每人每年的食米量，從民國70年的98公斤，到109年降為44.1公斤，近40年年腰斬一半以上，但我國目前每年超產20萬公噸的稻穀，少吃、多產不僅價格難以拉抬，也形成產銷壓力；為了推廣米食，農委會農糧署繼炒飯比賽後，今年推廣捏飯糰，9月3日4日將在華山草原舉行「飯糰嘉年華」。

農委會農糧署長胡忠一表示，現在每個人每年吃44.1公斤的米，跟過去相比降幅很大，也因此，這幾年一直推廣米食相關活動，希望能提高米食消費量；米食是我們主食，也是最營養熱量攝取來源，國人多吃米用米食，與麵食相比，國產稻米更符合淨零碳排。

農糧署表示，比起其他主食，飯糰不管是熱的吃或是冷的吃都很美味，米飯放冷之後，慢速消化澱粉及抗解澱粉的含量會增加，除可提供飽足感，也能避免血糖忽高忽低，加上製作飯糰的食材簡單，也不必使用過多油脂，是非常適合國人的健康飲食選擇。

也因此，農糧署以「飯糰」為主題，規劃一系列活動，9月3日、4日在華山舉行飯糰親子嘉年華活動；9月中下旬到10月底，在北中南部舉行「國產米手作飯糰講座課程」；11月份邀請全國料理高手以手作飯糰料理，希望透過講座、競賽、市集、親子體驗等活動，由不同活動，鼓勵國人多選購國產米，為家人捏飯糰。

為了推廣米食，農委會農糧署繼炒飯比賽後，今年推廣捏飯糰，9月3日4日將在華山草原舉行「飯糰嘉年華」。記者彭宣雅／攝影
為了推廣米食，農委會農糧署繼炒飯比賽後，今年推廣捏飯糰，9月3日4日將在華山草原舉行「飯糰嘉年華」。記者彭宣雅／攝影

農糧署

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