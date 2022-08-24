影／推廣國產米 農糧署將辦飯糰嘉年華親子活動

為了讓國人深度體驗國產米好滋味，農糧署以「飯糰」為主題，規劃一系列活動，9月3日至4日於華山文化創意產業園區辦理飯糰嘉年華親子活動，9中下旬至10月底於北中南部辦理「國產米手作飯糰講座課程」，11月份邀請全國料理高手以手作飯糰料理來一決高下，希望透過講座、競賽、市集、親子體驗等活動，由不同角度鼓勵國人多選購國產米，用輕鬆的方式為家人及朋友做飯，讓吃飯變成一項全民運動，農糧署署長胡忠一上午和小朋友一起體驗手作飯糰。

「飯糰嘉年華」活動現場有親子飯糰擂台競賽決賽、草地音樂派對、米食市集、魏嘉瑩等知名歌手現場演出及小朋友最愛的YOYO大明星，還有珊珊姐姐會在現場念飯糰的小故事給小朋友聽，帶大家一起動手捏飯糰，周末就帶著家裡小寶貝一起體驗飯糰嘉年華，一起創造美好的回憶。 農糧署將以「飯糰」為主題，於華山文化創意產業園區辦理飯糰嘉年華親子活動，讓吃飯變成一項全民運動。農糧署署長胡忠一（中）上午和小朋友一起體驗手作飯糰。記者邱德祥／攝影 為了讓國人深度體驗國產米好滋味，農糧署以「飯糰」為主題，規劃一系列活動。農糧署署長胡忠一（中）上午在記者會中手作飯糰。記者邱德祥／攝影 為了讓國人深度體驗國產米好滋味，農糧署以「飯糰」為主題，規劃一系列活動。農糧署署長胡忠一（中）上午主持啟動儀式。記者邱德祥／攝影