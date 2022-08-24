台東市區多處淹水！巷道積水一度逾30公分深 民眾急搬物品
中央氣象局對台東地區發布豪雨特報，截至中午11時台東市區日累積雨量48毫米，積水淹入住宅，低窪巷道積水一度逾30公分深，所幸淹水來得快、去得也快。
今天上午10時過後，台東市區雨勢變大，包括綠色隧道、南王社區等多處積水，台東市中興路4段巷內，雨水宣洩不及，淹進民宅，民眾趕緊將物品置於高處，低窪處積水一度逾30公分，所幸雨勢稍停，積水就消退。
中央氣象局上午11時20分發布豪雨特報，第9號颱風外圍環流影響，今天台東縣及恆春半島地區有局部大雨或豪雨，屏東山區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方落石。
中央氣象局網站資訊顯示，截至中午11時，台東市區日累積雨量48毫米，鹿野地區則有70毫米，許多地區都超過40毫米。
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