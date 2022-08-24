用鍵盤守護農地 環團開發「大家來找廠」揪違章建築

為監督新增建農地違章工廠「即報即拆」，地球公民基金會2020年與g0v社群開發「農地違章工廠回報系統」，至今收到1900多件回報案件，代民眾檢舉並追蹤637間違章工廠，今年再度開發「大家來找廠」，透過衛星空拍影像識別農地是否有新增違章廠房，民眾「用鍵盤也能守護農地」，遏止農地流失。

地球公民基金會專員賴沛蓮表示，「大家來找廠」是希望藉由公民協力，揪出新增建工廠黑數，找出各縣市國土農地流失重災區。「大家來找廠」資料來自農委會2017年至2020年農地資源盤查結果，將資料彙整後排除重複點位，擷取出6000筆2017年後全台新增「疑似工廠」點位，放到遊戲資料庫中，請民眾協助辨認。

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭說，「大家來找廠」今年5月初上線，捲動超過6000人次的公民參與，幫忙辨識6000筆農地上新增「疑似工廠」點位，抓出1050筆農地違章，再排除掉合法建物與非工廠的建物，共找出184筆農地違章，已篩出1500平方公尺大型廠房發函檢舉22件，總計揪出7萬6288平方公尺正在流失的農地。

184筆新增農地違建，地球公民實地現勘1500平方公尺以上大型廠房，匡列數個大型廠房新增建熱區，分別集中在台中市的神岡、潭子、烏日及霧峰，計有41件；彰化縣的鹿港、秀水及福興，計有31件；台南市的安定、新市，計有26件；高雄市的永安、路竹及岡山，則有16件。