聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投夏季冰飲品大體檢 驗出2件腸桿菌咖啡因不合格送辦
連續夏日高溫下，民眾愛喝冷飲解暑，南投針對夏季飲冰品展開抽驗，結果出爐竟發現2件不合格，不合格比率8%，其中1件冰品微生物腸桿菌超標，雖經複驗後合格外，另1件咖啡因含量檢出量與現場標示不符，已移桃園市衛生局處辦。
南投衛生局表示，炎夏是呷涼涼的季節，為維護民眾健康，本次抽驗冷飲冰品包括茶葉、青草茶原料、咖啡飲料、食用冰塊、茶飲料、冰品及配料等，共計抽驗27件，檢驗項目有殘留農藥、咖啡因含量、防腐劑、微生物及總糖量及總熱量等。
食品科指出，執行現場調製飲品及冰品稽查專案抽驗，針對現場調製飲冰品業者販售產品進行抽驗檢驗衛生標準菌，展開手搖飲店、青草茶飲店、連鎖咖啡店、超商、冰果店等場所，共計稽查19家業者，27件飲冰品，檢驗結果雖有25件合格，但仍發現2家不合格。
局長陳南松說，食品若檢出腸桿菌科超標，雖不是食品中毒病原菌，但顯示該產品衛生狀態不良，若未放置於低溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，建議消費者至製作販賣場所環境衛生優良的店家選購，購買後2小時內飲用完畢，不宜放太久，以避免產生腸胃道不適的症狀。如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言