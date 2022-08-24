南投夏季冰飲品大體檢 驗出2件腸桿菌咖啡因不合格送辦

連續夏日高溫下，民眾愛喝冷飲解暑，南投針對夏季飲冰品展開抽驗，結果出爐竟發現2件不合格，不合格比率8%，其中1件冰品微生物腸桿菌超標，雖經複驗後合格外，另1件咖啡因含量檢出量與現場標示不符，已移桃園市衛生局處辦。

南投衛生局表示，炎夏是呷涼涼的季節，為維護民眾健康，本次抽驗冷飲冰品包括茶葉、青草茶原料、咖啡飲料、食用冰塊、茶飲料、冰品及配料等，共計抽驗27件，檢驗項目有殘留農藥、咖啡因含量、防腐劑、微生物及總糖量及總熱量等。

食品科指出，執行現場調製飲品及冰品稽查專案抽驗，針對現場調製飲冰品業者販售產品進行抽驗檢驗衛生標準菌，展開手搖飲店、青草茶飲店、連鎖咖啡店、超商、冰果店等場所，共計稽查19家業者，27件飲冰品，檢驗結果雖有25件合格，但仍發現2家不合格。