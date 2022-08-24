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台南防災彩繪公車 蓮鄉、溫泉、水晶教堂觀光路線趴趴go

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市推出防災彩繪公車，結合轄內白河蓮鄉、關仔嶺溫泉、北門水晶教堂等熱門觀光景點，結合防災及觀光。圖／台南市府提供
台南市推出防災彩繪公車，結合轄內白河蓮鄉、關仔嶺溫泉、北門水晶教堂等熱門觀光景點，結合防災及觀光。圖／台南市府提供

台南市推出防災彩繪公車，結合轄內白河蓮鄉、關仔嶺溫泉、北門水晶教堂等熱門觀光景點，在3部公車進行抗震保命三步驟車廂彩繪，擴大防災教育宣導，提升地震初期緊急避難意識，兼顧防災與振興觀光旅遊，提醒民眾熟悉抗震保命三步驟「趴下(Drop)、掩護(Cover)、穩住(Hold on)」，才能有效降低生命的傷亡。

市府指出，9月份是全民地震防災教育的重要月份，每年9月21日為國家防災日，從中央至各級政府都要加強各項防災、防颱、防震的宣導，本次新營客運提供的三部醒目彩繪公車車廂廣告，利用三條觀光景點公車路線，一面彩繪白河蓮鄉、關仔嶺溫泉、北門水晶教堂觀光景點，結合「早防災，少受災，防災減災你我他」防災標語。

也納入今年度國家防災日Podcast創作比賽活動，另一面以抗震保命三步驟，「趴下、掩護、穩住」，提醒市民及來台南觀光的遊客，地震發生時保護好頭頸部，防災避難多一分準備，災害來臨時就能少一分損害，也希望透過車廂彩繪公車行駛本市路線過程中，可以讓市民看見醒目的宣導內容，藉以提升市民防災、防震意識及宣傳觀光旅遊活動。

市長黃偉哲表示，台灣本島位於環太平洋地震帶，每年都會發生數起有感地震，0206地震造成維冠金龍大樓115人死亡的慘痛經驗仍歷歷在目，非常重視防救災工作，在新冠疫情方興未艾的當下，除了推出「小黃公車」前進偏鄉照顧弱勢外，由於地震無法事前預知掌握，透過彩繪車厢提醒來訪遊客及市民，平時也要勤加演練。

市府災害防救辦公室參議王雅禾說，透過這3部彩繪公車每天行駛停靠站牌或行駛途中，提醒市民，當地震無預警發生時，做好抗震保命三步驟，同時也歡迎全國民眾參加台南市國家防災日Podcast創作比賽活動，獻聲防災，透過聲音的力量，達到深耕家庭防災教育的目標。

此外，9月21日當日上午9時21分，每位市民的手機將會收到CBS(災害告警系統)地震模擬演習簡訊，屆時請勿驚慌，一起演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，並將演練的照片上傳內政部消防署所建置的「消防防災館」網站，記得要先登錄帳號，歡迎民眾踴躍參加。

台南市推出防災彩繪公車，結合轄內白河蓮鄉、關仔嶺溫泉、北門水晶教堂等熱門觀光景點，結合防災及觀光。圖／台南市府提供
台南市推出防災彩繪公車，結合轄內白河蓮鄉、關仔嶺溫泉、北門水晶教堂等熱門觀光景點，結合防災及觀光。圖／台南市府提供

地震 公車 台南

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