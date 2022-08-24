悠遊國旅自由行補助花蓮申請2億元 縣府加碼招團客

交通部觀光局推出悠遊國旅振興方案，短短一個多月，花蓮縣申請額度已達2億元，暑假即將結束，為進一步帶動觀光讓淡季不淡，花蓮縣府再推旅行社獎勵計畫，帶團到花蓮住宿，並到指定景點或活動，每團最高補助餐食費9萬元，總遊客人數最多業者再獲30萬元。

花蓮縣政府觀光處長張志翔說，「花蓮永續樂遊獎勵方案-2022花蓮旅行社獎勵計畫」，在11月30日前，旅行社帶團30人以上入住縣內合法旅宿、到任一指定旅遊景點或活動拍下團體照，行程過後到活動官網上傳申請文件，審核通過即可獲得獎勵補助，但7月1日到8月31日住宿不適用，受理申請至12月4日，或經費用完為止。

獎勵內容為，住宿第一晚補助餐食費最高1萬元、第二晚最高5000元，每家旅行社獎勵總上限為9萬元，活動期間只要帶團總人客人數最多的旅行社，可再獲得30萬元獎勵金。

張志翔說，花蓮縣觀光資源豐富，是國旅首選，交通部觀光局推出的悠遊國旅補助，自由行補助部分，花蓮已申請2億元額度。這次由縣府加碼的團體旅遊補助和觀光局不同，只要符合規定，旅行社可同時申請花蓮縣政府和觀光局補助，不會有牴觸。

不過，花蓮縣的獎勵方案必須到指定地點旅遊，或參與指定活動。指定旅遊點包括七星潭、大石鼻山步道、花蓮縣考古博物館等多個推薦旅遊點，指定活動則有赤科山及六十石山金針花季、9月24日在七星潭舉辦以天文為主題的「流星花蓮 山海星光-星光音樂會」，及太平洋溫泉季等，獎勵方案請見花蓮旅行社獎勵計畫網站：https://gtravel.hl.gov.tw/。