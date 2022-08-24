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寶山水尾溝溪護岸改善動工 既要保全生態又要防淹水

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
水尾溝溪沿線植被茂密，卻也使得大雨時排水不順易釀暴漲。記者巫鴻瑋／攝影
水尾溝溪沿線植被茂密，卻也使得大雨時排水不順易釀暴漲。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣寶山鄉境內有多條溪流發源，但因多數屬野溪狀態，因此多未整治，時常造成兩岸沖刷甚至淹水，鄉公所已陸續展開河川整治，今天上午第4條整治河川「水尾溝溪」護岸改善也正式動工，盼提升沿岸居民居住安全。

寶山鄉公所表示，水尾溝溪發源於深井村與雙新村交界，因溪流流經區域約為平均海拔100尺左右的丘陵地帶，因此溪流曲折蜿蜒，大約沿竹47-1線鄉道向東北流，沿途穿過國道3號高速公路，最後在寶山都市計畫區，匯入湳坑溪。

鄉長邱坤桶表示，水尾溝溪沿岸因多屬私有地，因此在整治工程開始前，除了必須與代表會共領村辦公處向上級機關極力爭取整治經費外，還要協調沿岸地主配合，甚至願意無償提供土地施工，才能讓護岸改善工程順利動工。

負責工程的勇翔營造徐冬曲表示，施工河道長度約180公尺，為了增加生物多樣性、不擾動沿岸次生林生態，因此工程將限縮於河道，以不破壞兩岸中高層林相樹木進行施工，同時河川底部深槽設計，採拋石固床工法增加生物棲避空間，並興建防汛階梯兼生物通道。

縣議員邱振瑋指出，工程明年初就會完工，將成為寶山鄉近年陸續推動的河川整治工程之一，近年寶山鄉已展開客雅溪、鹽港溪、湳坑溪等重要河川整治工程，盼未來經由整治，能提升溪流沿岸生態環境並改善易淹水情形，提升居民居住環境品質。

護岸

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