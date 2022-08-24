快訊

林智堅中華大學論文抄襲案 校方：傍晚公布調查結果

芬蘭總理再惹議！兩女官邸半裸上身接吻照流出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市回收學園噗噗車開跑 30人以上可預約服務

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市「回收學園噗噗車」自2017年推動迄今，已辦理165場次，累積約3.9萬人次參與。圖／台中市政府提供
台中市「回收學園噗噗車」自2017年推動迄今，已辦理165場次，累積約3.9萬人次參與。圖／台中市政府提供

台中市2017年推動回收學園噗噗車，將環保觀念推廣至社區、校園，今年受疫情影響，往年噗噗車4月開跑，今年延至7月巡迴；車體彩繪結合自我防疫、生熟廚餘分類回收及資源回收減量宣導的概念，提醒市民自我防疫，也不忘舉手做環保。環保局指出，各機關、學校、團體等單位可預約報名，預約達30人以上，噗噗車將直接前往服務。

環保局長陳宏益表示，回收學園噗噗車帶著資源回收、垃圾減量的環保觀念推廣至台中市各個角落，讓環保觀念從小扎根，更能提升環境品質，自2017年推動迄今，已辦理165場次，累積約3.9萬人次參與。

藉由巡迴回收，民眾交付回收二手物約1700公斤，販售二手物約3500件，也協助733件小家電收件維修，透過回收交換及維修再利用，成功減少廢棄物產生。

環保局表示，回收學園噗噗車提供多元服務，包含資源回收宣導活動、二手物銀行嗶嗶卡申辦集點、二手物販售及回收，小家電現場收件及簡易維修，資源回收微電影觀賞等，更增加環保杯袋互動式教學活動。詳情可參閱環保局噗噗車預約表單，網址：https://bit.ly/39bj9Mx

台中市「回收學園噗噗車」自2017年推動迄今，已辦理165場次，累積約3.9萬人次參與。圖／台中市政府提供
台中市「回收學園噗噗車」自2017年推動迄今，已辦理165場次，累積約3.9萬人次參與。圖／台中市政府提供

資源回收 台中市 微電影

延伸閱讀

中市首例本土登革熱現蹤 啟動個案住家周遭清消

科技治理改善空汙 中市建置空品數據中心物聯網

中市空品感測器物聯網屢次立功 獲雙料金獎肯定

中市機車污染AI辨識系統 奪亞太暨台灣永續行動獎2大獎

相關新聞

台南首入選必比登！網一看「蚵仔煎」照超傻眼 店家回應了

昨（23）日米其林公布必比登推介名單引起超夯話題，其中台南今年首次納入評鑑城市，有27間店家入選，是擁有最多新入選必比登推介的城市。一名網友表示，看到米其林粉專的圖片後，相當傻眼，不禁直呼，「米其林是不是得罪台灣人了？」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

新竹美食沙漠？沈慧虹跟風必比登推美食精選：麥當勞絕不在我的名單上

年度美食界盛事《米其林指南》必比登推介昨日名單出爐，全台共141間店家入選，同時今年也首次納入高雄、台南兩座城市，掀起新一波話題...

台南人不分享愛店又愛嗆「觀光客才吃」？ 作家分析關鍵：不是小氣

美食評鑑米其林指南今年新納入台南，昨天公布必比登推介名單，共有27家上榜。許多台南人看到名單後紛紛表示慶幸「還好自己的愛店不在榜上」，也引發其他縣市民眾質疑台南人心態「愛取笑觀光客名店，卻又不願意分享自己名單，是不是故弄玄虛？」對此，歷史作家謝金魚便在臉書上解釋，主因在「爆量觀光客對台南眾多美食小吃店，其實是很重的負擔。」

善心人士自費裝爆閃燈護夜歸人 卻遭倡議禁用原因曝光

屏東有一名熱心人士陳信志，專門在易肇事路段裝設紅藍爆閃燈，近年自籌經費裝設近2千顆形同夜歸人的光明燈，善行被形容可跟「反...

躺著吃藥更好 研究：右側臥服藥可縮短藥物吸收時間

多數情況下，藥丸服用後不會馬上發揮藥效，而是進入小腸才開始吸收。有科學家想知道服用藥物當下姿勢不同是否會影響藥效發揮時間，新模擬發現因胃形狀不對稱，右側躺服藥可使藥丸溶解速度比站著服藥還快 2.3 倍。

4歲童行路怨雙腳痛 醫生初斷症肌肉拉傷 母堅持檢查驚揭癌症4期

不要輕視莫名的酸痛感！英國1名4歲男童經常抱怨自己腿部疼痛，媽媽帶他多次求醫，醫生亦只說是肌肉拉傷。其後男童連行路也感困難，媽媽直覺事情不對勁，堅持讓兒子留院接受一連串檢查，終查出他患有兒童神經母細胞腫瘤，而且已到第4期，需要接受至少18個月的治療。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。