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中市回收學園噗噗車開跑 30人以上可預約服務
台中市2017年推動回收學園噗噗車，將環保觀念推廣至社區、校園，今年受疫情影響，往年噗噗車4月開跑，今年延至7月巡迴；車體彩繪結合自我防疫、生熟廚餘分類回收及資源回收減量宣導的概念，提醒市民自我防疫，也不忘舉手做環保。環保局指出，各機關、學校、團體等單位可預約報名，預約達30人以上，噗噗車將直接前往服務。
環保局長陳宏益表示，回收學園噗噗車帶著資源回收、垃圾減量的環保觀念推廣至台中市各個角落，讓環保觀念從小扎根，更能提升環境品質，自2017年推動迄今，已辦理165場次，累積約3.9萬人次參與。
藉由巡迴回收，民眾交付回收二手物約1700公斤，販售二手物約3500件，也協助733件小家電收件維修，透過回收交換及維修再利用，成功減少廢棄物產生。
環保局表示，回收學園噗噗車提供多元服務，包含資源回收宣導活動、二手物銀行嗶嗶卡申辦集點、二手物販售及回收，小家電現場收件及簡易維修，資源回收微電影觀賞等，更增加環保杯袋互動式教學活動。詳情可參閱環保局噗噗車預約表單，網址：https://bit.ly/39bj9Mx。
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