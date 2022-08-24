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懷孕罹癌怎麼辦？ 醫表示定期追蹤檢查不會傷胎兒

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
中醫大新竹附醫外科部長沈名吟表示，懷孕也不能中斷定期追蹤，透過核磁共振、抽血驗癌指數等醫療技術，可幫助孕婦檢查，不傷寶寶。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫外科部長沈名吟表示，懷孕也不能中斷定期追蹤，透過核磁共振、抽血驗癌指數等醫療技術，可幫助孕婦檢查，不傷寶寶。圖／中醫大新竹附醫提供

藝人余苑綺不幸癌逝，歷經8年抗癌70次化療，2017及2019年陸續生下兒女後，卻驚傳直腸癌復發，癌細胞移轉至肺和肝。懷孕女性若罹患大腸癌怎麼辦？中醫大新竹附醫外科部長沈名吟表示，懷孕也不能中斷定期追蹤，透過核磁共振、抽血驗癌指數等醫療技術，可幫助懷孕婦女檢查，不讓寶寶受到傷害。

沈名吟指出，如果懷孕之後才發現罹患大腸直腸癌，24周以內的寶寶因尚未有存活能力，建議以母親身體為主，若超過28周才診斷罹癌，以現今新生兒照顧技術，寶寶提早剖腹出生一樣可健康長大；24周至28周間胎兒，醫師可藉由醫療減輕腫瘤症狀，讓母親度過4周時間，待寶寶出生後，再幫母親治療。

沈名吟表示，大腸直腸功能是吸收水、礦物質及排便，排便過程若受阻礙就容易發生症狀，通常腫瘤大到阻塞才會出現病症。如果發現排便習慣改變，肚子痛、排便出血、貧血或體重減輕等症狀，建議就醫診斷。

沈名吟強調，癌症產生為多方因子，可從3面向來看，首先是有致癌體質，第2要有致癌物的刺激，第3為時間累積，讓癌症變化變得明顯。即使控制其中一個致癌因子，其他未沒控制好，還是有可能引發癌症，因此不能單從食物阻絕大腸直腸癌病發。

沈名吟提醒，食物確實是致癌物主因，應減少高油脂、高熱量、醃製、燒烤或酒精等致癌物攝取，以降低罹患大腸直腸癌發生機率。

懷孕 癌症

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