台灣設計高雄百點集章行動夯 NFT插畫家開箱高雄T恤
「台灣設計 高雄百點集章行動」自8月開跑，已有好幾名集章迷達成百點集章成果，甚至成立集章社團進行討論，更有從外縣市來高雄踩點集章，成為熱門風行的文化踩點活動。高市府邀請插畫家繪製高雄場景NFT，除了可透過虛擬集章獲得，並推出限定T恤， NFT插畫家們開箱自己創作的T恤。
高雄市長陳其邁表示，高雄有許多經典的場景、畫面深植人心，例如高雄港、百年鐵道、無人機展演等。這些畫面繪製成圖像後，似乎也將高雄熱情、爽朗精神具象化。透過集章行動到訪38區100個歷史場景、設計角落之後，不論是以NFT形式，或是實體的T恤，都能收藏自己喜歡的高雄樣貌。
高雄市副市長史哲表示，NFT圖像T恤特別限定於高雄幣平台販售，讓民眾能夠使用市府加贈回饋的20%點數，更加優惠地收藏專屬高雄的場景。參與創作的6位插畫家，有些在高雄定居已久，如Croter洪添賢、慢熟工作室的黃湘，以及Smoky涂皓欽，十分熟悉城市的樣貌與氛圍，創作時也很有共鳴。
插畫家57曾於2016年參與駁二藝術家駐村計畫到高雄居住1個月，這些年來每次到訪，城市的更新、轉變都讓他驚艷。角斯角斯、氫酸鉀則將高雄經典的港口、鐵道意象透過繪畫轉譯呈現。每款NFT限定T恤正面，都結合了復刻的1908年打狗入港紀念章，致敬超過百年、悠久不衰的集章文化。
插畫家黃湘穿上自己繪製的無人機虎爺，在清晨愜意為植物澆水；Croter與57逗趣的戴上貓頭套與鳥人頭套入鏡，就算埋首工作也不忘保持幽默。氫酸鉀、Smoky涂皓欽也穿上T恤努力創作趕稿。角斯角斯則分享在開箱T恤前，便收到不少網友詢問購買方式，很開心大家喜歡作品。
文化局表示，「台灣設計 高雄百點集章行動」實體及虛擬集章，將進行至10月30日；高雄場景NFT T恤只於高雄幣平台 https://pse.is/NFT_t_shirt 限定販售。詳細實體及虛擬集章辦法可至「台灣設計設計台灣」官網 https://twdesign.tw/ 查詢。
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