影／手沒洗乾淨童飲食染腸胃炎 嘔吐腹瀉血絲便住院5天
2歲男童和家人暑假到海邊與牧場玩，他在沙灘玩耍與牧場餵食牛羊，疑似手沒洗乾淨，就拿食物吃，回家後隔天出現發燒、連續嘔吐腹瀉合併大便有血絲情況，被帶到童綜合醫院急診室就醫，他因發燒脫水安排住院治療，檢查確認是沙門氏桿菌感染造成腸胃炎，住院5天後康復出院。
醫師與家屬討論後，推測男童可能因為餵食牛羊接觸牧草與動物後，手沒洗乾淨就拿食物吃，不慎將細菌也吃下肚，回家後隔天早上突然發燒到38.6度，出現上吐下瀉與大便出現血絲，活動力下降等情形，家人帶男童到童綜合醫院就醫，檢查確認為沙門氏桿菌感染造成腸胃炎，住院治療後完全退燒並腹瀉情況緩解。
童綜合醫院小兒感染科醫師高佳慧表示，沙門氏桿菌是兒童常見腸胃炎住院的原因，日常生活環境中的許多地方都有此菌的存在，例如地下水、山泉水、泥土、水族箱、動物身上，尤其是家禽類與雞蛋殼、各種易腐壞食物，牛奶、蛋類、肉類製品等，都常見有沙門氏桿菌，若不慎吃進沒有煮熟或遭到細菌汙染食物與飲用水，都可能因此造成沙門氏桿菌感染引發腸胃炎。
其中嬰幼兒、老人、免疫功能較差者就容易出現明顯的臨床病徵，臨床上常見會出現頭暈、嘔吐、高燒、腹瀉等症狀，其中糞便多為黏液狀糊狀，也可能出現血絲便，病情通常會持續5到7天，嚴重時還會出現腸穿孔腹膜炎、敗血症、骨關節炎與腦膜炎等的併發症，治療多以補充水分、電解質等症狀治療為主，只有症狀嚴重或免疫力差者才會使用抗生素治療。
高佳慧說，沙門氏桿菌腸胃炎最常發生在溫暖炎熱的天氣，最近天氣屢創高溫，並適逢暑假期間，多數家長會帶孩童外出遊玩，吃下不潔食物或個人衛生不確實，7月和8月期間比過去增加很多感染沙門氏桿菌的病童就醫。
門診也曾遇過生喝山泉水、食用放在室溫超過4個小時牛奶、幼童洗澡刷牙漱口不小心喝下水等情況，造成感染嚴重血便的病童，她呼籲家長，平時要注意飲食衛生與食物保存，平時給幼兒練習刷牙漱口使用煮過的飲用水，出遊要注意飲食衛生與讓孩童勤洗手，在陽光下放過久的食物或飲料就不要再食用。
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