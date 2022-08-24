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台鐵中秋不加班喊卡 王國材鬆口氣 盼勞資理性協商子法
台鐵工會今日上午召開理事會，認為行政院與交通部有釋出善意，決議國定假日將配合交通部疏運計畫。交通部長王國材隨後表示，很高興台鐵勞資雙方達成協議，除確保國定假日服務安定外，也兼顧照顧台鐵同仁。
王國材也說，期待後續子法的討論，以安全、營運為共同目標，勞資理性討論，共同打造大家夢想的台鐵公司。
台鐵工會說，會持續爭取及維護員工薪資福利制度，確保未來台鐵公司化後永續經營，保障員工職涯發展。
台鐵勞資雙方仍會就公司化子法持續討論，目前進度為職福金、台鐵永續留才、公司化現職人員職稱等面向。
台鐵工會也說，維持相關勞資議題談判之力道，依法罷工法定程序仍持續進行，希望備而不用，也望行政院與交通部能信守承諾依約履行。
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