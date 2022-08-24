台鐵中秋不加班喊卡 王國材鬆口氣 盼勞資理性協商子法

不要輕視莫名的酸痛感！英國1名4歲男童經常抱怨自己腿部疼痛，媽媽帶他多次求醫，醫生亦只說是肌肉拉傷。其後男童連行路也感困難，媽媽直覺事情不對勁，堅持讓兒子留院接受一連串檢查，終查出他患有兒童神經母細胞腫瘤，而且已到第4期，需要接受至少18個月的治療。

2022-08-24 08:35