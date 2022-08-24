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中捷運量回到疫情前 預測破千萬人次日就抽機票

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運公司將迎接運量達千萬人次，加碼我們從國內來回機票。圖／中捷提供
台中捷運公司將迎接運量達千萬人次，加碼我們從國內來回機票。圖／中捷提供

台中捷運朝全線累積運量千萬人次邁進，8月20日「高鐵台中站」出站旅客達6919人次，是今年次高，最多是4月2日6927人，發生在今年疫情前，中捷運量回穩。今推出「中捷千萬，有你+1」抽獎活動，抽出2名幸運兒，送華信航空國內來回機票。

依中捷目前運運量，預估9月中旬可達成千萬人次，9月11日前持電子票證搭乘中捷，並下載台中捷運APP、註冊捷粉、登錄電子票證卡號，每搭滿5次即享1次抽獎機會，搭越多中獎機率越高，50名幸運旅客可獲得中捷千萬人次限量紀念悠遊卡1套。

中捷公司表示，千萬人次限量紀念悠遊卡1套共2張，純白色及粉紅色的卡片有「9,999,999+you=幸福」字樣，透過簡潔、浪漫的設計傳達「中捷千萬人次，有你才有幸福」的心意。

中捷再加碼2份特別獎，為華信航空國內線來回機票，2名幸運兒可任選澎湖、金門、花蓮航點，機會難得，每搭5次中捷就有1次抽獎機會。

預測千萬人次出現日期，達成日後抽幸運得主30名，10名獲儲值500元、20名獲儲值200元的中捷Logo卡，反應熱烈，中捷提醒預測活動8月31日封牌，民眾在台中捷運粉好康FB社團指定活動貼文下方留言並tag 2位好友一起預測千萬人次出現日期，就可參加抽獎。

台中捷運 華信 悠遊卡

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