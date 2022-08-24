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南投魚池不只有紅茶 還有這款夏季限定的美味

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
碧玉筍又稱為金針筍，南投縣魚池鄉已有10公頃的栽培面積、年產達20公噸，成為絲瓜及四季豆之外的新興特色蔬菜。圖／農糧署提供
碧玉筍又稱為金針筍，南投縣魚池鄉已有10公頃的栽培面積、年產達20公噸，成為絲瓜及四季豆之外的新興特色蔬菜。圖／農糧署提供

碧玉筍又稱為金針筍，南投縣魚池鄉已有10公頃的栽培面積、年產達20公噸，成為絲瓜及四季豆之外的新興特色蔬菜。

農委會台中農改場針對品種選育及採後處理技術進行試驗與輔導，藉此提升產量與品質；每年7-8月份是碧玉筍盛產期，消費者可把握時令選購品嘗。

台中農改場表示，碧玉筍不是筍、而是金針，但與一般民眾熟悉的金針多食用新鮮花蕾或加工製乾不同，其食用部位為植株的嫩莖，又可分為剝去葉鞘的碧玉筍或經遮光軟化栽培的白玉筍。

根據農糧署農情報告資源網統計資料，金針全台栽培面積約496公頃，以花蓮縣玉里鎮（178公頃）及富里鄉（157公頃）位居一二，生產金針花為主；南投縣魚池鄉種植面積雖僅22公頃排名第四，但以該鄉東光村為首主攻碧玉筍栽培，近年來在農會及地區協會推廣下已形成生產聚落，與虎頭蘭及香菇並列東光三寶。

魚池鄉蔬菜產銷第一班吳東陽表示，碧玉筍栽培容易，地上部青刈後約3至4個月即可再次採收，透過分區採收可周年供貨，產品通路銷往全台。

他表示，在栽培品種選擇上與花東地區一樣都為金針「台東6號」，但因為氣候濕涼加上土壤富含有機質，所生產之碧玉筍格外清甜且纖維細緻，然近年遇到部分植株切口褐化的問題，影響商品品質及貯藏性。

有鑑於此，台中農改良場針對其肥培管理及採後處理技術進行改善，並著手開發適合當地栽培環境、開花性佳、花期穩定集中、分蘖多、兼具食用與觀賞之新品種，目前正進行性狀檢定及試量產中。

台中場說，從魚池當地取樣褐變的嫩莖分析到較高的過氧化化酶活性，推測碧玉筍切口褐化問題為酵素性褐變，導致細胞內酚類化合物氧化，因此後續嘗試採收後切口浸泡食用級抗氧化劑如檸檬酸與抗壞血酸，皆對延緩褐化發生有顯著的效果；消費者購買碧玉筍回家後可利用保鮮盒袋包裝，以避免接觸空氣，並貯藏於低溫5度環境下，約可維持2周賞味期。

台中場表示，碧玉筍營養豐富，每100公克含有198IU維生素A、22.7公克維生素C、75.5公克葉酸、119公克β-胡蘿蔔素和2.1公克的膳食纖維，清炒、川燙甚至作為取代蔥蒜調味都適合。

碧玉筍又稱為金針筍，南投縣魚池鄉已有10公頃的栽培面積、年產達20公噸，成為絲瓜及四季豆之外的新興特色蔬菜。圖／農糧署提供
碧玉筍又稱為金針筍，南投縣魚池鄉已有10公頃的栽培面積、年產達20公噸，成為絲瓜及四季豆之外的新興特色蔬菜。圖／農糧署提供
碧玉筍又稱為金針筍，南投縣魚池鄉已有10公頃的栽培面積、年產達20公噸，成為絲瓜及四季豆之外的新興特色蔬菜。圖／農糧署提供
碧玉筍又稱為金針筍，南投縣魚池鄉已有10公頃的栽培面積、年產達20公噸，成為絲瓜及四季豆之外的新興特色蔬菜。圖／農糧署提供

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