遠東SOGO防疫餐競賽開跑 金牌獎15萬

疫情流感化，自煮料理已成後疫新常態。第三屆「遠東SOGO防疫餐競賽」正式回歸，強力徵求宅料理之王，不分年齡，沒有餐飲背景也能參賽，獲勝者可得到最高獎金15萬元，食譜還有機會變身遠東SOGO人氣餐廳獨家料理，讓更多人吃到健康與美味。

因應疫情，遠東SOGO自2020年起舉辦「防疫餐競賽」，化身為蒐集全民健康食譜的平台，鼓勵大家透過料理關懷自己與親友，讓「社交有距離、關懷無距離」，吸引各地好手參賽。賽事還創下先例，優勝料理自2021年起於遠東SOGO人氣餐廳獨家販售。

遠東SOGO暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯表示，遠東SOGO防疫餐榮獲有「亞洲永續諾貝爾」之稱的亞洲企業社會責任獎「健康推廣獎」，遠東SOGO也是全台第一個將「食安」與「防疫」概念帶入供應鏈管理的百貨，具體實踐健康飲食的新概念。今年賽事新增未滿22歲的「學生組」，將過去SOGO主辦長達12屆的「遠東餐廚達人賽」對於青年餐飲教育的耕耘銜接起來。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（右二）鼓勵青年報名防疫餐競賽，用美味改變世界！ 圖／太平洋崇光文教基金會 提供

遠東SOGO防疫餐第二屆優勝料理，正在於遠東SOGO臺北三館人氣餐廳獨家販售。9月底前，至遠東SOGO台北忠孝館「皇家哥本哈根」、復興館「新葡苑」，可品嘗第二屆金牌吳凱君為不愛吃青菜孩童發想的「旭日東昇」，雞翅去骨填入蔬菜和穀類，同時吃進營養與美味；敦化館「維多利亞N°168 PRIME」、「紅豆食府」可吃到銅牌陳湘婷的「香烤白蘆筍佐乾煎杏鮑菇」，用杏鮑菇仿干貝，襯托「白色黃金」白蘆筍，清爽蔬食演繹法式料理。

2022年遠東SOGO防疫餐分為「社會組」與未滿22歲的「學生組」，1~2人可組隊參賽，無指定食材、不分餐別，只要端得出一道熟食或熱菜，就能挑戰決賽門票，社會組金、銀、銅牌獎金分別高達15萬、8萬及5萬元。學生組前三名獎金則分別為：5萬、3萬及2萬元。

即日起至9月20日截止報名，還可抽人氣禮品，越早報名，中獎機會越高，遠東SOGO歡迎全民挑戰，讓自己的創意食譜、拿手好菜被世界看見，決賽將於10月23日舉行。詳情請Google關鍵字「SOGO防疫餐」，或上活動官網查詢：https://newlife.sogo.com.tw/2022mycooking/