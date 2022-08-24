聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣彩券宣布 中秋加碼總金額6.2億元
台灣彩券上午舉行「台灣彩券中秋加碼記者會，由台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜宣布將加碼總金額6.2億元，包含「威力彩」8月29日至10月27日頭獎機動加碼2億元；「大樂透」自8月30日起加開「100組100萬元」。而「BINGO BINGO賓果賓果」自9月2日起連續加碼16天，「39樂合彩」也自9月19日 起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。
在中秋加碼期間的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎到普獎外，彩券選號完全對中當期任一組加開的促銷獎號(每組皆為自01~49號 碼中開出的6個號碼)。就可以獲得100萬元加碼獎項，也就是活動期間一張「大樂透」 可以對兩種獎項雙重中獎的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言