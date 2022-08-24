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台灣彩券宣布 中秋加碼總金額6.2億元

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣彩券宣布中秋加碼6.2億元。記者黃義書／攝影
台灣彩券宣布中秋加碼6.2億元。記者黃義書／攝影

台灣彩券上午舉行「台灣彩券中秋加碼記者會，由台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜宣布將加碼總金額6.2億元，包含「威力彩」8月29日至10月27日頭獎機動加碼2億元；「大樂透」自8月30日起加開「100組100萬元」。而「BINGO BINGO賓果賓果」自9月2日起連續加碼16天，「39樂合彩」也自9月19日 起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。

在中秋加碼期間的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎到普獎外，彩券選號完全對中當期任一組加開的促銷獎號(每組皆為自01~49號 碼中開出的6個號碼)。就可以獲得100萬元加碼獎項，也就是活動期間一張「大樂透」 可以對兩種獎項雙重中獎的機會。

台灣彩券中秋加碼6.2億元。記者黃義書／攝影
台灣彩券中秋加碼6.2億元。記者黃義書／攝影
台灣彩券舉行中秋加碼記者會，由台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜宣布，加碼總金額6.2億元。記者黃義書／攝影
台灣彩券舉行中秋加碼記者會，由台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜宣布，加碼總金額6.2億元。記者黃義書／攝影

大樂透 彩券 頭獎

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