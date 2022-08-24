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中秋、雙十有火車搭 台鐵工會願意配合交通部疏運計畫
台鐵公司預計2024年掛牌，台鐵勞資雙方在子法協商階段連連觸礁，台鐵工會推動中秋節、國慶日及大選投票日不加班行動，讓外界擔憂恐衝擊中秋疏運。不過台鐵工會今日上午召開理事會討論，認為行政院與交通部有釋出善意，決議國定假日將配合交通部疏運計畫。
台鐵工會表示，繼日前資方提升台鐵低薪不足3萬措施後，台鐵還允諾建立攸關行車運轉和安全的人員運輸安全津貼，明年1月起實施；並且在公司化後由交通部持續補助現行台鐵福利精進措施，包括子女教育、生育、結婚、喪葬等補助。
台鐵也承諾，在台鐵公司化後，遇行政院軍公教調薪案時，持續同步同額調整；後續的16項子法協商以及未來任何勞資協商議題，絕對充份尊重工會意見。
台鐵工會說，會持續爭取及維護員工薪資福利制度，確保未來台鐵公司化後永續經營，保障員工職涯發展。
台鐵工會也說，維持相關勞資議題談判之力道，依法罷工法定程序仍持續進行，希望備而不用，也望行政院與交通部能信守承諾依約履行。
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