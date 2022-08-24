搶疫後觀光潮 新北邀業者踩線、推特色旅遊

國境開放在即，為迎接後疫情的觀光復甦潮，新北市觀光旅遊局邀集國內入境旅行社代表踩線新北深度旅遊，並針對泰國、馬來西亞辦理新北市觀光旅遊推介會，推薦新北一至三日套裝旅遊路線，以及新北季節性特色活動，協助當地業者設計新北組團產品及上架規劃，為新北迎回國際旅客做好準備。

新北觀旅局長楊宗珉表示，新冠疫情影響國際來台觀光市場停滯近三年，觀旅局團隊聯手旅遊公協會、業者，向國內外市場推薦新北市豐富的觀光永續資源，因應後疫情時代永續旅遊新模式，觀旅局因應不同市場喜好，發掘在地特色體驗，包括農漁村生活聚落導覽、古道田園、山村手作、三鶯藝術人文等，包裝套裝產品邀請國內入境旅行社進行深度踩線，媒合國內市場與國外組團社對接，加速未來邊境開放後即可帶客來新北市場。

觀旅局昨日在交通部觀光局駐曼谷辦事處舉辦新北市觀光旅遊推介會，近40位泰國旅行業者齊聚駐曼谷辦事處及線上互動交流，會上楊宗珉盛情邀請泰國旅客疫後海外旅遊，來台深入探索不一樣的新北，並與業者們相約「新北見」，而9月1日也將再接續辦理馬來西亞線上交流場次。