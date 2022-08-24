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搶疫後觀光潮 新北邀業者踩線、推特色旅遊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國內入境旅行社代表至瑞芳區騎行深澳鐵道自行車，感受海天一色、依山傍水的沿線美景以及夢幻浪漫的光環境魅力。圖／新北市觀旅局提供
國內入境旅行社代表至瑞芳區騎行深澳鐵道自行車，感受海天一色、依山傍水的沿線美景以及夢幻浪漫的光環境魅力。圖／新北市觀旅局提供

國境開放在即，為迎接後疫情的觀光復甦潮，新北市觀光旅遊局邀集國內入境旅行社代表踩線新北深度旅遊，並針對泰國、馬來西亞辦理新北市觀光旅遊推介會，推薦新北一至三日套裝旅遊路線，以及新北季節性特色活動，協助當地業者設計新北組團產品及上架規劃，為新北迎回國際旅客做好準備。

新北觀旅局長楊宗珉表示，新冠疫情影響國際來台觀光市場停滯近三年，觀旅局團隊聯手旅遊公協會、業者，向國內外市場推薦新北市豐富的觀光永續資源，因應後疫情時代永續旅遊新模式，觀旅局因應不同市場喜好，發掘在地特色體驗，包括農漁村生活聚落導覽、古道田園、山村手作、三鶯藝術人文等，包裝套裝產品邀請國內入境旅行社進行深度踩線，媒合國內市場與國外組團社對接，加速未來邊境開放後即可帶客來新北市場。

觀旅局昨日在交通部觀光局駐曼谷辦事處舉辦新北市觀光旅遊推介會，近40位泰國旅行業者齊聚駐曼谷辦事處及線上互動交流，會上楊宗珉盛情邀請泰國旅客疫後海外旅遊，來台深入探索不一樣的新北，並與業者們相約「新北見」，而9月1日也將再接續辦理馬來西亞線上交流場次。

楊宗珉指出，透過踩線與推介會的觀光交流，入境旅行社或國外當地組團社，對於新北市境內的景點及活動，都給予正向的肯定，並對於國際團客行程規劃中所需考量因素，包含大巴抵達便利性、停車點位、旅客下車步行時間及體驗性等提供交流建議，為接待來台旅客，做好環境整備，預期將重新迎回國際旅客，再創觀光新高峰。

新北市觀光旅遊局聯合台灣國際觀光產業發展協會號召國內入境旅行社代表至東北角深度踩線。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀光旅遊局聯合台灣國際觀光產業發展協會號召國內入境旅行社代表至東北角深度踩線。圖／新北市觀旅局提供
國內入境旅行社代表至貢寮區藍灣休憩園區體驗拉拉車，沿途美景盡收眼底。圖／新北市觀旅局提供
國內入境旅行社代表至貢寮區藍灣休憩園區體驗拉拉車，沿途美景盡收眼底。圖／新北市觀旅局提供

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