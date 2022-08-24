快訊

芬蘭總理再惹議！兩女官邸半裸上身接吻照流出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光局打包票悠遊國旅補助9月8日前都有 宜花東最夯

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
林信任說，住宿優惠估計就是到9月8日。記者邱瓊玉／攝影
林信任說，住宿優惠估計就是到9月8日。記者邱瓊玉／攝影

暑假國旅正夯，也讓交通部觀光局的悠遊國旅使用情況熱烈。根據觀光局統計，目前悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動經費使用已達七成，預計9月8日就將喊卡。觀光局副局長林信任說，悠遊國旅的熱烈情況確實超出預期，各地一房難求，確實也達到政策目標效果，希望後許可以回歸市場機制，大家多去台灣各地旅遊。

林信任表示，宜蘭、花蓮、台東是悠遊國旅住宿補助使用的前三名縣市，其次是台中市、屏東縣，這些地方大家可以看到真的是一房難求，達到點火的效果。

至於後續是否還會有其他地帶方案？林信任說，住宿優惠估計就是到9月8日，至於團體旅遊補助都還足夠，還沒有享受到自由行客房優惠的民眾，歡迎參加團體旅遊，遊樂園三折門票的優惠也在持續進行中，歡迎大家到觀光遊樂園走走。

林信任也說，目前就是估計9月8日會把經費用完，依照定型化契約，14天前取消不用付違約金，所以民眾如果是在9月8日以後訂房，訂在9月8日，可能無法享受到這個補助，9月8日之前是沒有問題的。

遊樂園 國旅補助

延伸閱讀

嘉市府推4千萬團客補助條件曝光 力推來看光織影舞

影／這個暑假台中好無聊？ 觀旅局：悠遊國旅台中全國第一

悠遊國旅住宿補助使用率亮紅燈 觀光局：9月8日最後一天

中市國際旅網不見鎮瀾宮？觀旅局：再爭取經費建置

相關新聞

台南首入選必比登！網一看「蚵仔煎」照超傻眼 店家回應了

昨（23）日米其林公布必比登推介名單引起超夯話題，其中台南今年首次納入評鑑城市，有27間店家入選，是擁有最多新入選必比登推介的城市。一名網友表示，看到米其林粉專的圖片後，相當傻眼，不禁直呼，「米其林是不是得罪台灣人了？」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

新竹美食沙漠？沈慧虹跟風必比登推美食精選：麥當勞絕不在我的名單上

年度美食界盛事《米其林指南》必比登推介昨日名單出爐，全台共141間店家入選，同時今年也首次納入高雄、台南兩座城市，掀起新一波話題...

台南人不分享愛店又愛嗆「觀光客才吃」？ 作家分析關鍵：不是小氣

美食評鑑米其林指南今年新納入台南，昨天公布必比登推介名單，共有27家上榜。許多台南人看到名單後紛紛表示慶幸「還好自己的愛店不在榜上」，也引發其他縣市民眾質疑台南人心態「愛取笑觀光客名店，卻又不願意分享自己名單，是不是故弄玄虛？」對此，歷史作家謝金魚便在臉書上解釋，主因在「爆量觀光客對台南眾多美食小吃店，其實是很重的負擔。」

善心人士自費裝爆閃燈護夜歸人 卻遭倡議禁用原因曝光

屏東有一名熱心人士陳信志，專門在易肇事路段裝設紅藍爆閃燈，近年自籌經費裝設近2千顆形同夜歸人的光明燈，善行被形容可跟「反...

躺著吃藥更好 研究：右側臥服藥可縮短藥物吸收時間

多數情況下，藥丸服用後不會馬上發揮藥效，而是進入小腸才開始吸收。有科學家想知道服用藥物當下姿勢不同是否會影響藥效發揮時間，新模擬發現因胃形狀不對稱，右側躺服藥可使藥丸溶解速度比站著服藥還快 2.3 倍。

4歲童行路怨雙腳痛 醫生初斷症肌肉拉傷 母堅持檢查驚揭癌症4期

不要輕視莫名的酸痛感！英國1名4歲男童經常抱怨自己腿部疼痛，媽媽帶他多次求醫，醫生亦只說是肌肉拉傷。其後男童連行路也感困難，媽媽直覺事情不對勁，堅持讓兒子留院接受一連串檢查，終查出他患有兒童神經母細胞腫瘤，而且已到第4期，需要接受至少18個月的治療。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。