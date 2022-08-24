觀光局打包票悠遊國旅補助9月8日前都有 宜花東最夯

暑假國旅正夯，也讓交通部觀光局的悠遊國旅使用情況熱烈。根據觀光局統計，目前悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動經費使用已達七成，預計9月8日就將喊卡。觀光局副局長林信任說，悠遊國旅的熱烈情況確實超出預期，各地一房難求，確實也達到政策目標效果，希望後許可以回歸市場機制，大家多去台灣各地旅遊。

林信任表示，宜蘭、花蓮、台東是悠遊國旅住宿補助使用的前三名縣市，其次是台中市、屏東縣，這些地方大家可以看到真的是一房難求，達到點火的效果。

至於後續是否還會有其他地帶方案？林信任說，住宿優惠估計就是到9月8日，至於團體旅遊補助都還足夠，還沒有享受到自由行客房優惠的民眾，歡迎參加團體旅遊，遊樂園三折門票的優惠也在持續進行中，歡迎大家到觀光遊樂園走走。

林信任也說，目前就是估計9月8日會把經費用完，依照定型化契約，14天前取消不用付違約金，所以民眾如果是在9月8日以後訂房，訂在9月8日，可能無法享受到這個補助，9月8日之前是沒有問題的。