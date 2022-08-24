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基隆進入抗旱期 陸軍MROWPU機動式淨水裝備車支援地方

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
基隆因天旱面臨缺水，陸軍今披露日前已出動MROWPU機動式淨水裝備車支援地方，提供有生飲品質的用水。圖/中華民國臉書粉專
基隆因天旱面臨缺水，陸軍今披露日前已出動MROWPU機動式淨水裝備車支援地方，提供有生飲品質的用水。圖/中華民國臉書粉專

基隆因天旱面臨缺水，陸軍今披露日前已出動MROWPU機動式淨水裝備車支援地方，提供有生飲品質的用水。

中華民國陸軍臉書粉專今（22）日以「國軍最強機動淨水車出動！」為題貼文表示，53工兵群日前派遣官兵及機動淨水裝備車，前往新北市貢寮區進行水源淨化作業，協助穩定基隆地區民生供水，使當地民眾免於缺水之苦，一解燃眉之急。

陸軍曾對外說明，MROWPU機動式淨水裝備車就是一台大型的RO飲水機，利用抽水馬達將水抽進系統貨櫃，由電腦控制各項參數，判斷水質水源狀況加以淨化，產出的水源能達到生飲標準。

陸軍一共擁有33部單價1千4百萬元的淨水車，最高每小時能淨化3000加侖淡水，每小時也能淨化2000加侖海水，一天可以運作20小時，最大淨水量達7萬2000加侖。

基隆因天旱面臨缺水，陸軍今披露日前已出動MROWPU機動式淨水裝備車支援地方，提供有生飲品質的用水。圖/中華民國臉書粉專
基隆因天旱面臨缺水，陸軍今披露日前已出動MROWPU機動式淨水裝備車支援地方，提供有生飲品質的用水。圖/中華民國臉書粉專

陸軍 基隆

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