台南人不分享愛店又愛嗆「觀光客才吃」？ 作家分析關鍵：不是小氣

美食評鑑米其林指南今年新納入台南，昨天公布必比登推介名單，共有27家上榜。許多台南人看到名單後紛紛表示慶幸「還好自己的愛店不在榜上」，也引發其他縣市民眾質疑台南人心態「愛取笑觀光客名店，卻又不願意分享自己名單，是不是故弄玄虛？」對此，歷史作家謝金魚便在臉書上解釋，主因在「爆量觀光客對台南眾多美食小吃店，其實是很重的負擔。」

謝金魚在臉書表示，自己身為一個「也不想分享口袋名單的台南孫媳婦」，想以一個故事來說明，為何台南人不愛分享店家。她在台南曾有一家專賣魚麵、魚冊的愛店，這種料理由狗母魚打成魚漿製成，製作條件苛刻，所以一次不能做太多。隨著人工和材料越來越貴，觀光客又多。許多人去了之後、排了大半天，結果只來了一碗小小的魚麵，體驗不佳，評價自然不高。且客人多了後，狗母魚的來源也開始供應不上，那家店最後只好改賣魯肉飯。

而之所以有這種情況發生，就是因為台南小吃基本很難量產，一旦量產又很難維持原本品質。而觀光客再怎樣都是週末才會大批湧入，反而會對原本的作業模式造成壓力，將原本就不多的資源消耗殆盡。

謝金魚說，這段名店之路，在她來看其實是害了這家老店。她認為台南和京都很像，許多在地店家和熟客們都有特殊的感情連結。而一周來一次的常客所帶來的效益，絕對比一季或一個月只來一次的觀光客高。

另外，台南人所認為的「好吃」其實藏著另一種人與人之間、人與城市之間的情誼，而這樣的感覺其他外地人或觀光客不一定能理解，因此「若不是確定有那交情或者對方真的懂得食物的精妙之處，台南人也懶得多費口舌。」

對這些解釋，有台南人網友在下面留言「看得都要哭了」、「每每推薦魚腸給北部的朋友們，總是被打槍。只能安慰自己他們不懂」、「台南小吃的無法解釋，是幸也是不幸」、「我是覺得我家附近的好吃，但其實外地人觀光景點吃一吃就好，時間上適合、口味也大同小異」。也有外地人網友留言「原來如此～經過解釋才知原因」、「真的任何一家巷口小店都好吃」。