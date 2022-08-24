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長照之路不孤單！聘僱外看家庭的4大痛點 這些政策幫你解決！

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
彰化重視長者生活，目前綜合性長照大樓6案進行中，長照服務據點布建達百分百。圖／彰化縣府提供
彰化重視長者生活，目前綜合性長照大樓6案進行中，長照服務據點布建達百分百。圖／彰化縣府提供

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

隨著高齡化社會來臨，多數人都會面臨家中長者的照顧問題，對此政府也推出長期照顧相關政策。此外，不少家庭會選擇僱用外籍看護進行家庭照顧工作，外看常有的語言不通、專業訓練不足等問題，影響個案的照顧品質與安全，也是政府長照服務政策積極改善的重點之一。

DV小學堂：外看？外傭？

許多人會將「外籍家庭看護工」（外籍看護，簡稱外看），和「外籍家庭幫傭」（外籍幫傭，簡稱外傭）搞混，雖然名稱看起來非常相似，但兩者的工作職責可是完全不同的！外看負責照顧家庭中的老年人、病患、身心障礙者等等，外傭則主要提供「家事服務」，有各自的工作內容，勞動部也對兩者的工作職務有明確定義，若指派他們職務外的工作，甚至有可能觸法被處以罰鍰。

究竟聘僱外看的家庭最在意哪些問題？長照服務又如何解決這些問題呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查有關「聘僱外看」的近一年熱門關鍵字，從中整理出「聘僱外看」家庭所關注的4大議題，同時也找出長照服務如何在這些議題中給予協助，一起來看看吧！

「聘僱外看」近一年熱門關鍵字

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

長期照顧專業程度的不足

關鍵字：長照、專人、專業

聘僱外藉看護，除了會遇到語言不通的問題，許多外看往往也沒有經過專業訓練和照顧經驗。面對此問題，「長照2.0」能提供外看聘僱家庭專人協助。例如物理治療師、職能治療師、營養師、護理師等專業團隊。

長照專業服務是由專業人員依被照顧者及家屬期待之生活目標，訂定訓練目標與期程，指導被照顧者、家屬及外看，訓練個案學習活動技巧，提升自主生活能力，減少被照顧者對照顧者或外看的照顧依賴。

專業長期照顧

image source: 衛生福利部提供

長期照顧的接送問題

關鍵字：接送、交通

長期照顧中常有需要到醫院就醫或定期復健的個案，在家中只有外看的情況下接送便成了難題。外籍看護大多沒有駕照，也不熟悉臺灣的交通法規，沒有接送被照顧者的能力，為此，長照2.0提供了「長照交通接送服務」。

「長照交通接送服務」提供有需求者預約車輛，可從住所至醫療院所往返，解決接送問題。各縣市都有自己的長照交通接送服務能夠使用，費用也會根據身分別而有不同的補助標準，可至各縣市衛生局/社會局網站查詢。

交通接送

image source: 衛生福利部提供

家庭照顧的無障礙環境與輔具需求

關鍵字：改善、環境、住宅

許多家庭難以提供完善的長期照顧條件，聘僱外籍看護雖然可以有效減輕照顧負擔，但沒有辦法針對被照顧者的生活環境進行改善。長照政策便考慮到這個問題，提供居家無障礙環境改善服務，為被照顧者打造出一個安全的生活環境。

民眾若有長期照顧的輔具需求，經評估後符合資格者，可向政府提出輔具申請，這些政策也都有相關補助，幫助民眾減輕長照負擔。

無障礙輔具提供

image source: 衛生福利部提供

聘僱外看家庭的擔心與壓力

關鍵字：請假、休假、逃逸

許多人選擇聘僱外看來分擔長照工作，但外籍看護也有可能請假、休假，有時還會有逃逸的情形發生。在外看休假甚至是失聯時，突如其來的照顧工作便會造成額外的壓力。

對此長照政策也推行相應的服務，當外看法無提供照顧時，民眾可根據條件向居住地縣市政府的長期照顧管理中心申請「喘息服務」，紓解家庭照顧的壓力。此外，申請喘息服務沒有空窗期限制，且喘息服務還分為居家、社區、機構住宿等不同類別，可以依照自身需求選擇適合的喘息服務模式，或採混合配搭使用，以紓緩家屬的壓力與負荷。

減輕壓力的喘息服務

image source: 衛生福利部提供

這些政府推行的長照政策，在衛生福利部網站上的「長照專區」都有詳細資訊，有需求的家庭也可以事先上網查看自己是否符合申請資格。此外，針對不同身分類別政府也提供了不一樣的補助方案，盡可能減輕民眾使用長照服務時的負擔。

長照2.0

image source: 衛生福利部提供

長照2.0

image source: 衛生福利部提供

【以上資訊由衛生福利部提供】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月10日至2022年08月09日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『聘僱外看』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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