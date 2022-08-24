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餐飲業活過來了！上半年營業額近4億 賣「這類型」業績大超車

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
疫情趨緩、消費人潮回流，住宿餐飲業人力需求創歷年同期新高。聯合報系資料照片
疫情趨緩、消費人潮回流，住宿餐飲業人力需求創歷年同期新高。聯合報系資料照片

image source：FB/GET POWER 給力盒子 低脂健康餐盒

文／陳羿郿

疫情趨緩，加上國人逐漸適應疫情下生活，餐飲業終於迎來復甦趨勢；2022年6月餐飲業營業額增至619億元，年增61.7%，其中又以健康餐盒類型逆勢崛起。

餐飲業上半年營業額為3,990億元　年增10.4％

根據財政部統計，受惠疫情趨緩、外食消費增加，加上去年同期基期較低，6月餐飲業營業額增至619億元，較上月增加7.5%，年增61.7%。其中餐館業年增61.7％，飲料店業年增66.6％；外燴及團膳承包業年增46.9％。

主因全球的航空業逐漸復甦，機上餐點的需求增加，加以去年同期學校防疫停課衝擊團膳營收，基期較低所致。綜計上半年營業額為3,990億元，年增10.4％。近期可發現用餐時間的餐廳人潮不斷，統計也顯示餐飲業已經擺脫疫情以來的低迷市況。

image source：信義房屋提供


信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年因為疫情導致管制升級，餐飲業多只能做外帶等生意，導致單季營業額剩下1,543億元，但現在餐廳已經可以內用，加上國人也逐漸適應疫情生活，餐飲業已經有反彈趨勢，現在店面租金已經明顯修正，加上本來可能不想租給做吃的房東，因為不景氣出租的意願也增加，市場上找尋餐飲店面的需求也在增加。

健康餐盒逆勢崛起

觀察市場上新開的餐飲店，最普遍可見的就是「健康餐盒類型的店家，由於國人對於健康與體態越來越為重視，市場需求穩定，加上這類健康餐盒多數都可以外帶使用，較不易受到疫情影響，而這些店面也不需要過大的營業空間，只要在一些上班族多一點的地方，使健康餐盒店家在這波疫情下逆勢崛起。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/02/24～2022/08/22），看到「健康餐盒」的關鍵字有上班族、健身、均衡營養、熱量、外帶等。可見網友健康餐盒主要受眾多為上班族、健身族群、進行飲食控制者，熱量低富含蔬菜、蛋白質且方便外帶是健康餐盒最大的賣點。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月24日至2022年08月22日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『健康餐盒』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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