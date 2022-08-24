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你也睡不好嗎？ 全台每4人就有1人輕度睡眠障礙

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
醫師顏士昕表示，如果有睡眠障礙可以從調整生活作息做起。圖／台中榮總灣橋分院提供
醫師顏士昕表示，如果有睡眠障礙可以從調整生活作息做起。圖／台中榮總灣橋分院提供

現代人因工作、學習的節奏忙碌快速、生活也充斥著各式3C電子產品，都可能會造成睡眠品質不佳；台中榮總灣橋分院身心科醫師顏士昕表示，有睡眠障礙可以從調整生活作息做起，並尋求醫師診斷協助，切勿自購助眠藥物以免花錢又傷身。

44歲林先生發現自己不管晚上睡多久，白天總感覺很累；25歲黃小姐剛和男友分手，情緒低落總是想哭，每天早上4點多眼睛睜開後就再也睡不著；30歲從事輪班工作的謝小姐，因為作息不規則，為助眠亂服朋友藥物，結果睡眠及精神狀況時好時壞，甚至半夜如廁竟跌倒受傷。

醫師顏士昕表示，上述個案經就診治療，調整藥物後，睡眠狀況都有顯著改善，有些個案則是在診斷後發現有其他身體因素，經轉診治療後睡眠也有改善。

顏士昕表示，根據台灣睡眠醫學學會調查發現，全台每4人就有1人具「輕度睡眠障礙」，慢性失眠症盛行率達10.7％，所謂輕度睡眠障礙困擾具有下列4種情形「入睡困難」指的是就寢後1小時內沒睡著；「睡眠維持困難」則是夜間醒來次數2次以上，且每次醒來時間超過30分鐘；「過早醒來」就是比平時醒來時間早一小時以上；「睡眠品質差」指的是在睡眠時長期處於淺眠狀況，早上起床時還是會覺得沒有睡飽及感到疲憊。

如果民眾若有類似症狀或其他睡眠問題，建議可盡速就醫評估，因醫師發現一半以上長期失眠的患者，通常伴隨有其他病症，醫師診斷後，才能對病症做綜合評估，徹底解決令人苦惱的失眠問題。另外醫師也呼籲民眾切勿自行購買助眠藥物，以免花錢又傷身。

醫師顏士昕提醒民眾，若自覺有睡眠障礙問題，可先從調整生活作息做起，維持固定的就寢及起床時間，平時建立規律的運動習慣，讓身體放鬆並產生應有的疲累感，但切記避免在就寢前才運動，睡前若太餓可攝取適量豆漿、牛奶或水果等輕食，但不要吃過量加重腸胃負擔，此外也應避免在睡前滑手機、看電視、看書、講電話等會讓副交感神經活躍興奮的活動，應該在睡前給自己約1小時的放鬆時間，將寢室燈光調暗，並將溫度調整涼爽一點，利於身體放鬆，藉著營造好的睡眠環境，幫助自己一夜好眠。

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