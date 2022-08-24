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入選台南必比登！名店蚵仔煎照「蚵蛋分離」 網友超傻眼

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台南首入選必比登！網一看「蚵仔煎」照超傻眼 店家回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友看到米其林粉專的圖片，蚵仔煎的煎蛋和蚵仔居然是「分開的」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。圖／米其林臉書粉專
有網友看到米其林粉專的圖片，蚵仔煎的煎蛋和蚵仔居然是「分開的」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。圖／米其林臉書粉專

昨（23）日米其林公布必比登推介名單引起超夯話題，其中台南今年首次納入評鑑城市，有27間店家入選，是擁有最多新入選必比登推介的城市。一名網友表示，看到米其林粉專的圖片後，相當傻眼，不禁直呼，「米其林是不是得罪台灣人了？」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他貼出一張米其林臉書粉專的貼文，圖中是入選必比登的一家台南美食店家，但照片中的蚵仔煎，煎蛋和蚵仔居然是「分開的」，煎蛋上面直接鋪上蚵仔，令原po看了相當傻眼，不禁直呼，「到底是這家店本來就這樣，還是評審為了好拍照，所以把蚵仔都挑出來」，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「老實說，蚵仔煎要是長這樣很噁心啊」、「這蚵仔是後面才加上去的吧」、「真的是侮辱，決定怒吃三份」、「台版仰望星空派」、「我怎麼覺得下面的餅也沒煎熟」、「照米其林南部那種選法，正忠排骨飯要列入」、「台南不是美食之都嗎？怎麼像噴（台語：廚餘）啊」、「覺得為求拍照好看」。

有網友則認為，「這樣確實好看多了，但是不是這樣做的啊」、「這樣分開，放在醬上面我會想吃耶」、「看起來很好吃阿」。

不過，有網友解釋，米其林都是匿名訪問的，不一定會拍照，通常都是使用店家的宣傳照，「像這張就是店家自己線上菜單的照片，還能怪米其林喔」。

店家也在粉絲專頁回應，貼出照片中和實際上蚵仔煎的差別並表示，「小編今天被祝賀和詢問蚵仔煎的私訊轟炸了一整天，我也開始懷疑大家吃的蚵仔煎有什麼不一樣！？」，在留言中哀號，「這個蚵仔煎不是我的蚵仔煎」。

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