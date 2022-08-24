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防堵非洲豬瘟 國合會攜手屏科大辦理友邦防治技術培訓

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國合會與屏科大簽訂合作備忘錄，今年8月辦理拉丁美洲地區「非洲豬瘟防治技術培訓班」，協助友邦培育非洲豬瘟防疫專業人才，為國際疫病防治管制努力。圖／屏科大提供
國合會與屏科大簽訂合作備忘錄，今年8月辦理拉丁美洲地區「非洲豬瘟防治技術培訓班」，協助友邦培育非洲豬瘟防疫專業人才，為國際疫病防治管制努力。圖／屏科大提供

非洲豬瘟疫情爆發，政府成功防堵非洲豬瘟入侵至台灣境內養豬場，此成果受財團法人國際合作發展基金會（簡稱國合會）肯定，與屏科大簽訂合作備忘錄，今年8月辦理拉丁美洲地區「非洲豬瘟防治技術培訓班」，協助友邦培育非洲豬瘟防疫專業人才，為國際疫病防治管制努力。

屏科大指出，今年8月2日到30日，辦理拉丁美洲地區「非洲豬瘟防治技術培訓班」，招收貝里斯、聖露西亞、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭等五個友邦國家，共24名農畜、檢驗、獸醫等相關背景專業人員培訓，屏科大名譽教授夏良宙、獸醫學系教授邱明堂、林昭男、助理教授林韋豪、熱農系教授顏才博、李嘉偉及客研所副教授鍾宇翡擔任授課教師。

國合會副秘書長李志宏說，課程著重在分享我國非洲豬瘟防治邊境管制經驗及診斷技術介紹，安排學員實際操作病毒抗原與抗體檢驗，也規畫赴屠宰場及動物疾病診斷中心參訪，協助學員瞭解豬隻屠宰或生病後送系統及流程。

屏科大獸醫學系教授林昭男說，屏科大豬病團隊有20年以上海外豬病專業培訓經驗，非洲豬瘟防治技術培訓班再次展現台灣的豬病診斷及防治能力。

來自聖露西亞的學員Edmond Medard Kitanda-passy說，在政府獸醫單位從事檢疫相關工作，期待能將技術與經驗帶回母國，台灣的豬農及屏科大獸醫學系教授們在生產管理與疾病防治上具專業素養，將這些概念與母國的豬農分享。

屏科大指出，規畫課程，針對全球養豬產業現況、非洲豬瘟特性、致病機轉、流行病學概況、臨床症狀、病理變化、診斷技術、防治技術、生物安全防範及國家防控體系等進行全面性了解。

學員8月1日入境後隔離一周，實施遠距教學，第二周起赴屏科大實體授課，除專業課程培訓及實地參訪外，同時設計多項文化體驗課程，書法練習、藍染體驗、博物館參訪，讓學員在艱深的專業技術精進中，亦能感受台灣文化。

屏科大指出，新冠疫情在全球肆虐，人畜共通傳染病已是國際衛生組織高度重視議題，屏科大將持續以農牧獸醫專業的流行病學知識，輔導台灣各地農民觀念更新、技術提升，更期許在疾病的預防、預警及防治等，繼續與國家疾病管理、防疫站在最前線，同時扶植協助友邦，共同守護世界公共衛生安全。

課程安排模擬檢體前處理實務操作。圖／屏科大提供
課程安排模擬檢體前處理實務操作。圖／屏科大提供
帶領學員瞭解非洲豬瘟模擬核酸檢測實務操作。圖／屏科大提供
帶領學員瞭解非洲豬瘟模擬核酸檢測實務操作。圖／屏科大提供
課程安排模擬檢體前處理實務操作。圖／屏科大提供
課程安排模擬檢體前處理實務操作。圖／屏科大提供
屏科大獸醫系教授林昭男講解豬隻畜舍內的生產管理。圖／屏科大提供
屏科大獸醫系教授林昭男講解豬隻畜舍內的生產管理。圖／屏科大提供

非洲豬瘟 屏科大

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