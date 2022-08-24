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4歲童行路怨雙腳痛 醫生初斷症肌肉拉傷 母堅持檢查驚揭癌症4期

香港01／ 撰文：卡洛兒
英國1名4歲男童經常抱怨自己腿部疼痛，媽媽帶他多次求醫，醫生亦只說是肌肉拉傷，後來才查出他患有兒童神經母細胞腫瘤。 示意圖非本人。圖／擷自：ingimage
英國1名4歲男童經常抱怨自己腿部疼痛，媽媽帶他多次求醫，醫生亦只說是肌肉拉傷，後來才查出他患有兒童神經母細胞腫瘤。 示意圖非本人。圖／擷自：ingimage

不要輕視莫名的酸痛感！英國1名4歲男童經常抱怨自己腿部疼痛，媽媽帶他多次求醫，醫生亦只說是肌肉拉傷。其後男童連行路也感困難，媽媽直覺事情不對勁，堅持讓兒子留院接受一連串檢查，終查出他患有兒童神經母細胞腫瘤，而且已到第4期，需要接受至少18個月的治療。

根據《每日星報》報道，男童休伊（Huey Stairs）早前多次提及雙腳感到痛楚，但醫生每次都診斷為肌肉拉傷。漸漸地休伊行動開始緩慢，甚至不能正常走路，36歲的媽媽瑞秋直覺「兒子可能遭遇到嚴重的麻煩」，遂再次帶他求醫。雖然獲得同樣的回覆，醫生再次斷症為肌肉拉傷，但瑞秋今次拒絕離開醫院，並要求院方為兒子進行所有檢查，最終揭發他患有「兒童神經母細胞腫瘤」，甚至已達到癌症第4階段。

神經母細胞特別難治療，醫生認為休伊的癌症初發於腎臟，並已經擴散到他的淋巴結和骨骼，估計休伊需要至18個月的抗癌治療，「在此期間，他會一直感覺很不好」。

瑞秋以自身經歷向各位父母呼籲，「如果你覺得孩子有什麼不對勁的地方，就去努力吧！用你所擁有的一切去找出原因，我本來都可以以為他只是肌肉拉傷而放棄」。

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文章授權轉載自《香港01》

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