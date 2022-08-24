受颱風影響東南部留意豪大雨 明起馬鞍遠離轉熱對流降雨

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，昨夜開始隨著馬鞍颱風通過呂宋島進入南海後，台灣逐漸受到颱風外圍環流影響，恆春半島至台東都有出現局部雷陣雨，也有短時大雨的情況。

林孝儒說，馬鞍颱風今早到台灣的西南方外海面、約距鵝鑾鼻470公里，未來將持續受太平洋高壓導引，行經南海往西北西前進，明天、周五就會逐漸朝中國廣東省南側陸地一帶登陸後再逐漸消散。

他表示，昨夜至今白天是馬鞍颱風距離台灣最近的時候，受到外圍環流影響，南台灣的雲量都有些增多，而迎風面的台東至恆春半島更是有較頻繁的間歇性陣雨，到今早12小時累積雨量也達到大雨等級，預估白天還是要留意短時較大雨勢，今晚後隨著颱風更遠離，降雨逐漸減緩。

林孝儒表示，而東半部及南部地區留意沿海風浪增強的現象，其餘地區雖然不受颱風降雨影響，但到午後仍有熱對流發展帶來些局部雷陣雨，今天天氣比較不穩定，尤其東南部留意大雨甚至到豪雨的發生機會。

林孝儒說，明天隨著馬鞍颱風的遠離，影響變小，不過由於環境轉偏南至西南風且水氣仍較多，夜至晨間中南部沿海有短暫陣雨機會，而午後仍有短暫雷陣雨，不過整體熱對流的發展熱區將比較偏向中北部，短時雨勢還是比較大。

他說，周五、周六隨著太平洋高壓增強至台灣，天氣就會有所回穩，雖然午後仍是有熱對流發展機會，但整體的降雨規模就減少許多，也比較往山區縮限。周日則會有短暫的東北風南下，屆時北台灣也有些迎風降雨機會。

綜觀下周天氣，林孝儒說，下周一、周二再回到高壓影響，但由於環境風弱且水氣略多，仍然是以午後熱對流降雨為主，不過到了中後期，預估除了琉球群島東南方的洋面上將有熱帶系統的發展機會外，東海也將有鋒面系統建立，尾端將有機會延伸至北部海面一帶，後續也有機會挾帶北風南下，總之整體的天氣變數較多，仍有待觀察。