聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東、台東豪雨 吳德榮：馬鞍颱風結構增強
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，第9號輕颱馬鞍已在呂宋島西北方海面，朝西北西、今經東沙島附近、明午撲向廣東。第10號中颱蝎虎在日本東方海面，偏北轉北北東移動；兩颱對台皆無威脅。
他說，馬鞍颱風結構增強；恆春半島及台東已有明顯降雨。中央氣象局發布豪雨特報，第9號颱風馬鞍外圍環流影響，今天台東縣及恆春半島地區有局部大雨或豪雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。
吳德榮說，今天受馬鞍颱風外圍環流影響；花、東及高屏有明顯降雨，中部、北部仍偏熱、下午起亦有局部短暫陣雨的機率；台灣附近海面風浪增大；北部24至36度，中部25至35度，南部24至34度，東部24至35度。
他表示，明天東半部及南部仍有局部短暫陣雨的機率，北部、中部午後對流旺盛，有局部陣雨、雷雨；各地氣溫略降。
吳德榮說，周五、周六台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。周日轉微弱東北風，北台灣氣溫略降、稍轉涼，有局部短暫雨；中南部山區及部分平地午後有局部陣雨或雷雨。下周一、周二天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言