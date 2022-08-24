屏東、台東豪雨 吳德榮：馬鞍颱風結構增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，第9號輕颱馬鞍已在呂宋島西北方海面，朝西北西、今經東沙島附近、明午撲向廣東。第10號中颱蝎虎在日本東方海面，偏北轉北北東移動；兩颱對台皆無威脅。

他說，馬鞍颱風結構增強；恆春半島及台東已有明顯降雨。中央氣象局發布豪雨特報，第9號颱風馬鞍外圍環流影響，今天台東縣及恆春半島地區有局部大雨或豪雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

吳德榮說，今天受馬鞍颱風外圍環流影響；花、東及高屏有明顯降雨，中部、北部仍偏熱、下午起亦有局部短暫陣雨的機率；台灣附近海面風浪增大；北部24至36度，中部25至35度，南部24至34度，東部24至35度。

他表示，明天東半部及南部仍有局部短暫陣雨的機率，北部、中部午後對流旺盛，有局部陣雨、雷雨；各地氣溫略降。