颱風外圍環流 台東、恆春半島今防豪雨 周日北台轉涼

受到馬鞍颱風外圍環流影響，氣象局表示，今天台東縣及恆春半島地區有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

此外，氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。宜蘭縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、南投縣、金門縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台中市、彰化縣、雲林縣地區為黃色燈號，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號輕颱「馬鞍」已在呂宋島西北方海面，朝西北西、今經東沙島附近、明午撲向廣東。第10號中颱「蝎虎」在日本東方海面，偏北轉北北東移動；兩颱對台皆無威脅。

吳德榮表示，昨天東半部的最高溫前3依序為：花蓮(光復鄉)39.9度、台東(長濱鄉)38.7度、宜蘭(羅東鎮)38.4度；北部最高溫亦在38度左右〔台北(士林區)38.2度，新北(新店區)37.5度〕。今(24日)晨觀測資料顯示，「馬鞍」結構增強，恆春半島及台東已有明顯降雨，截至4時43分，各地區平地最低氣溫約在24、25度〔北部(桃園大溪區)23.6度，中部(南投中寮鄉)24.6度，南部(屏東春日鄉)24.4度，東部(台東長濱鄉)23.5度〕。

吳德榮說，根據最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今受「馬鞍」颱風外圍環流影響；花、東及高屏有明顯降雨，中部、北部仍偏熱、下午起亦有局部短暫陣雨的機率；台灣附近海面風浪增大，應注意；各地區氣溫：北部24至36度，中部25至35度，南部24至34度，東部24至35度。

明(25)日東半部及南部仍有局部短暫陣雨的機率，北部、中部午後對流旺盛，有局部陣雨、雷雨；各地氣溫略降。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五、六(26、27日)台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。下周日(28日)轉微弱東北風，北台氣溫略降、稍轉涼，有局部短暫雨；中南部山區及部分平地午後有局部陣雨或雷雨。下周一、二(29、30日)天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。