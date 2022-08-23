【即時短評】缺乏規畫 拜託企業認購農產品豈能長久

即使沒有中國大陸的柑橘類禁令，今年的文旦柚產銷也不會平衡，主要是中秋節與白露距離僅有短短三天，白露前後採收後要在節前能順利受到消費者手上，原本就不容易，再加上禁令後，原本近五千公噸回銷回台，農委會只好再推企業認購，秋節送禮用文旦柚；各企業每一回的情義相挺、認購非壞事，但每次都要國營企業、官股銀行買單，豈能長久。

從去年的鳳梨禁令開始，國營企業、官股銀行就頻頻被要求採購農產品，半年前的鳳梨釋迦，國營企業的福委會買到敢怒不敢言，基層無奈；現在若買完柚子，恐怕到年底，釋迦又來了。

這幾年，幾乎年年都在處理文旦柚的產銷問題，往年最多產量曾多達八萬六千多公噸，今年七萬公噸因時間短賣得很吃力；才剛開採，部分農會門口就排滿車準備讓政府以每公斤十元收購大果，農委會不斷強調，收購加工大果是為了穩住價格，但若當農業是個正常的產業，原本就該自負盈虧、自行銷售、處理農產品次級品，現在竟然全變成政府的事。

文旦柚市場很兩極，頂級的個人品牌、有口碑的老欉文旦，早在未採收前就被訂光，本不需要政府出手；但有了補貼、幫賣做後盾，也確實讓部分農人忘了技術精進，要努力增加A級產品、降低格外品比率；每一年宛如季節性輪迴，時間到兩手一攤，就等著國庫埋單、國營企業認購，不就看準了政府必會處理。

產業缺乏整體規畫、便宜行事，好的自己賣錢，次級加工果就讓政府收，卻不知道加工後的各式產品，市場在哪、要賣給誰；只求量不求質、無計畫生產，再由政府出面懇請企業送禮認購，採購價格還只能高於產地價格不能少，政府在末端收拾疲於奔命，永遠跳不出滯銷與補貼的輪迴。