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PChome 24h購物獨家搶先限量開賣高鐵皮革系列迷你包

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物獨家搶先開賣，高鐵時尚新品皮革系列「小廢包」限量登場。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物獨家搶先開賣，高鐵時尚新品皮革系列「小廢包」限量登場。圖／PChome 24h購物提供

近來小到只裝得下可愛的「小廢包」話題不斷，PChome 24h購物獨家搶先販售高鐵制服系列－全新限量款「高鐵皮革系列經典迷你包組」，採用牛皮植鞣革技術，內含兩用包及萬用包，內袋可裝入唇膏、酒精等生活用品，夾層更是特別為收納車票設計，透過皮帶配件可肩背、繫腰間或手拿，一包多用，打造兼具時尚與實用風格，售價2,200元；另有「高鐵皮革系列經典組－零錢包」，擁有專屬流線型外觀設計，車票可直接放在外層，是必入手的精緻實用單品，售價1,050元，高鐵迷可以一次購足最新限量版紀念品。

此外，即日起至9月12日於PChome 24h購物購買「高鐵皮革系列經典迷你包組」，加碼免費送路易莎「莊園級美式兌換券一組（一組5張）」，限量100組，數量有限，送完為止。即日起至8月31日購買居家生活指定品單筆消費滿888原登記抽1,000 P幣，結帳搭配中國信託ALL ME卡，綁定當月消費最高再享12%回饋。

高鐵皮革系列經典迷你包組，售價2,200元。圖／PChome 24h購物提供
高鐵皮革系列經典迷你包組，售價2,200元。圖／PChome 24h購物提供
高鐵皮革系列經典組－零錢包，售價1,050元。圖／PChome 24h購物提供
高鐵皮革系列經典組－零錢包，售價1,050元。圖／PChome 24h購物提供

高鐵

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