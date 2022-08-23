農委會「蔬菜系」徵才要求碩士畢業 薪資曝光鄉民炸鍋：難怪外逝柬埔寨

適逢畢業季，各大企業、公部門紛紛開出徵才職缺，農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所也貼出徵人簡章，招募2類人員。其中一個職缺不僅要求碩士畢業和具備一年工作經驗，待遇曝光後不少鄉民炸鍋表示「難怪年輕人都外逝柬埔寨」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出農委會農業試驗所的職缺，簡章中明列兩項求職項目，都是要透過甄試來決定是否錄取的臨時人員職缺，皆隸屬於「蔬菜系」單位，讓原PO忍不住直呼「蔬菜系，感覺很可愛的職缺」。

從簡章中可以看到，其中一個職缺要求報考者必須「農業相關科系碩士畢業」、「1年以上農業相關工作經驗」，月薪29,640元。至於另外一個職缺，要求報考者必須「國中以上畢業」，月薪25,600元。消息一出，不少網友留言「讀到碩士一個月不到3萬，情何以堪」、「其實低薪是政府開頭的，我還看過要求大學以上開基本薪的缺」、「碩士畢跟國中畢薪水只差4040元，還要作研究」、「是給港幣？」、「門檻有夠高，薪水有夠低，還是臨時工」、「變相叫人別讀這個系」。

事實上，農委會鳳山熱帶園藝試驗分所的蔬菜系，主要任務為蔬菜的品種改良及栽培技術的改進，而不同部門、職等的起薪待遇本來就不同，像是今年5月農委會農水署大規模招募農田水利事業人員三等工作人員，一經錄取起薪就有約3萬8000元左右，隨著工作年資增加會逐漸升到二等、一等，薪水也會跟著增加，薪資福利受到保障，幾乎等同公務人員。