快訊

殺警案「他」最倒楣…爆料師遭出征哭笑不得 阿嬤怨：誰來洗門風？

因言獲罪被判18年 「大陸前地產大亨」任志強入獄照首度曝光

6歲男童隨家人遊福隆 返家途中雙溪暫歇不慎落水失蹤

農委會「蔬菜系」徵才要求碩士畢業 薪資曝光鄉民炸鍋：難怪外逝柬埔寨

聯合新聞網／ 綜合報導
農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所「蔬菜系」單位，貼出徵人簡章招募2類人員。 示意圖／ingimage
農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所「蔬菜系」單位，貼出徵人簡章招募2類人員。 示意圖／ingimage

適逢畢業季，各大企業、公部門紛紛開出徵才職缺，農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所也貼出徵人簡章，招募2類人員。其中一個職缺不僅要求碩士畢業和具備一年工作經驗，待遇曝光後不少鄉民炸鍋表示「難怪年輕人都外逝柬埔寨」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出農委會農業試驗所的職缺，簡章中明列兩項求職項目，都是要透過甄試來決定是否錄取的臨時人員職缺，皆隸屬於「蔬菜系」單位，讓原PO忍不住直呼「蔬菜系，感覺很可愛的職缺」。

從簡章中可以看到，其中一個職缺要求報考者必須「農業相關科系碩士畢業」、「1年以上農業相關工作經驗」，月薪29,640元。至於另外一個職缺，要求報考者必須「國中以上畢業」，月薪25,600元。消息一出，不少網友留言「讀到碩士一個月不到3萬，情何以堪」、「其實低薪是政府開頭的，我還看過要求大學以上開基本薪的缺」、「碩士畢跟國中畢薪水只差4040元，還要作研究」、「是給港幣？」、「門檻有夠高，薪水有夠低，還是臨時工」、「變相叫人別讀這個系」。

事實上，農委會鳳山熱帶園藝試驗分所的蔬菜系，主要任務為蔬菜的品種改良及栽培技術的改進，而不同部門、職等的起薪待遇本來就不同，像是今年5月農委會農水署大規模招募農田水利事業人員三等工作人員，一經錄取起薪就有約3萬8000元左右，隨著工作年資增加會逐漸升到二等、一等，薪水也會跟著增加，薪資福利受到保障，幾乎等同公務人員。

農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所「蔬菜系」單位，貼出徵人簡章招募2類人員。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」
農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所「蔬菜系」單位，貼出徵人簡章招募2類人員。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」

農委會 碩士 柬埔寨

相關新聞

悠遊國旅住宿補助使用率亮紅燈 觀光局：9月8日最後一天

交通部觀光局7月15日啟動悠遊國旅補助方案，其中「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」民眾使用熱度維持高檔，相關經費已使用七成...

新光三越、遠東百貨都被盜用 臉書假帳號用價差誘上鉤

近來Facebook臉書假帳號猖獗，就連大型連鎖百貨新光三越、遠東百貨也被冒用百貨名義開設偽粉絲專頁，假的粉絲專頁透過商...

80歲老伯半年2次中風 醫籲4風險因子遠離心房顫動

心律不整恐引發猝死危機，且有7成的心律不整患者有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等症狀，常見的心房顫動，有3分之1的人...

陣雨過後突現「超低空彩虹」！兩道虹緊貼玉里大橋 內行分析奇景成因

上周因台灣位於高壓邊緣，氣候高溫炎熱，東南部易有午後雷陣雨，有民眾在一場突如其來的大雨後，驚喜發現「超低空彩虹」橫跨花蓮玉里大橋，可遇不可求的美景吸引網友熱議。

農委會「蔬菜系」徵才要求碩士畢業 薪資曝光鄉民炸鍋：難怪外逝柬埔寨

適逢畢業季，各大企業、公部門紛紛開出徵才職缺，農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所也貼出徵人簡章，招募2類人員。其中一個職缺不僅要求碩士畢業和具備一年工作經驗，待遇曝光後不少鄉民炸鍋表示「難怪年輕人都外逝柬埔寨」。

「特定頻率電刺激＋特定腦區」有助長者記憶力？用於治療待研究

人年紀大了，有時會感覺記憶力不如以往，而且似乎只能接受，無法改善，不過，波士頓大學心理學和腦科學系今天發表於《Natur...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。