快訊

殺警案「他」最倒楣…爆料師遭出征哭笑不得 阿嬤怨：誰來洗門風？

因言獲罪被判18年 「大陸前地產大亨」任志強入獄照首度曝光

6歲男童隨家人遊福隆 返家途中雙溪暫歇不慎落水失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「特定頻率電刺激＋特定腦區」有助長者記憶力？用於治療待研究

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
波士頓大學心理學和腦科學系今天發表於《Nature Neuroscience》的研究發現，以特定頻率的刺激特定的大腦區域，可以改善記憶單字的短期及長期能力。 圖／台灣科技媒體中心提供
波士頓大學心理學和腦科學系今天發表於《Nature Neuroscience》的研究發現，以特定頻率的刺激特定的大腦區域，可以改善記憶單字的短期及長期能力。 圖／台灣科技媒體中心提供

人年紀大了，有時會感覺記憶力不如以往，而且似乎只能接受，無法改善，不過，波士頓大學心理學和腦科學系今天發表於《Nature Neuroscience》的研究對此提出挑戰。研究顯示，以特定頻率的「經顱交流電刺激」作用在左前額葉、左下頂葉，有助提升健康老人的長期記憶和工作記憶，而且效果能持續長達一個月。

台灣科技媒體中心邀請多位國內學者評論此研究，學者們對此研究結果有高度興趣，但認為要應用於失智症等有認知神經疾患長者身上，還需要更多研究。另也提醒，實驗用的並非一般交流電，不可在家模仿嘗試，以免發生危險。

這次研究共有150名平均70多歲的右撇子健康老人參與，其中55%白人，33%亞洲人，11%非裔美國人、3%西班牙裔，0.7%美洲原住民或大平洋島民，研究期間每天接受電刺激20分鐘，連續四天。實驗時受試者會聽到20個單字，共進行5次，有100個單字，受試者必須立即回想這些單字，以測試短期記憶力。結果發現，以特定頻率刺激特定大腦區域，可改善記憶單字的短期及長期能力。

長庚大學職能治療學系、健康老化研究中心副教授鄭嘉雄表示，此研究有縝密實驗設計，經過交叉驗證，發現「高頻」經顱交流電刺激作用在「左腦前額葉」可提升健康高齡者的長期記憶功能，「較低頻」經顱交流電刺激作用在「左腦下頂葉」，則可提升健康高齡者的工作記憶功能。

但鄭嘉雄也提醒，研究對象是健康老人，同樣刺激方式對已有記憶功能缺損的患者是否有同樣效果，有待商榷。此外，研究以「自由回想」作為療效指標，不能直接推論到仰賴記憶功能的日常活動表現。

台北醫學大學心智意識與腦科學研究所副教授徐慈妤指出，此研究發現，相較於原本記憶力就比較好的老人，本來記憶力表現較差的老人接受電刺激後，改善幅度更大，這可能有助於未來臨床測試因疾病而造成記憶退化的族群。需要提醒的是，研究使用的經顱交流電刺激都經過實驗安全測試，並非一般交流電，民眾不可以在家自行嘗試，以免發生危險。

台大學心理系副教授郭柏呈表示，若能藉由更多基礎實證研究，建立特定神經活動、認知與行為之間的關聯性，更有機會透過刺激大腦特定頻段神經活動，去改善認知運作表現，甚至有機會結合藥物與認知訓練，延緩退化與失智。

失智症

延伸閱讀

下班累到不想思考 研究證實「想太多」真會讓人疲倦

咀嚼能力愈差愈易失智！會因認知功能退化、失認症、阿茲海默症等造成「吞嚥失用症」

大腦超載！學會這個方法，讓自己不要過度思考。

每天多爬一點樓梯 大腦都能明顯獲得正面影響

相關新聞

悠遊國旅住宿補助使用率亮紅燈 觀光局：9月8日最後一天

交通部觀光局7月15日啟動悠遊國旅補助方案，其中「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」民眾使用熱度維持高檔，相關經費已使用七成...

新光三越、遠東百貨都被盜用 臉書假帳號用價差誘上鉤

近來Facebook臉書假帳號猖獗，就連大型連鎖百貨新光三越、遠東百貨也被冒用百貨名義開設偽粉絲專頁，假的粉絲專頁透過商...

80歲老伯半年2次中風 醫籲4風險因子遠離心房顫動

心律不整恐引發猝死危機，且有7成的心律不整患者有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等症狀，常見的心房顫動，有3分之1的人...

陣雨過後突現「超低空彩虹」！兩道虹緊貼玉里大橋 內行分析奇景成因

上周因台灣位於高壓邊緣，氣候高溫炎熱，東南部易有午後雷陣雨，有民眾在一場突如其來的大雨後，驚喜發現「超低空彩虹」橫跨花蓮玉里大橋，可遇不可求的美景吸引網友熱議。

農委會「蔬菜系」徵才要求碩士畢業 薪資曝光鄉民炸鍋：難怪外逝柬埔寨

適逢畢業季，各大企業、公部門紛紛開出徵才職缺，農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所也貼出徵人簡章，招募2類人員。其中一個職缺不僅要求碩士畢業和具備一年工作經驗，待遇曝光後不少鄉民炸鍋表示「難怪年輕人都外逝柬埔寨」。

PChome 24h購物獨家搶先限量開賣高鐵皮革系列迷你包

近來小到只裝得下可愛的「小廢包」話題不斷，PChome 24h購物獨家搶先販售高鐵制服系列－全新限量款「高鐵皮革系列經典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。