「特定頻率電刺激＋特定腦區」有助長者記憶力？用於治療待研究

人年紀大了，有時會感覺記憶力不如以往，而且似乎只能接受，無法改善，不過，波士頓大學心理學和腦科學系今天發表於《Nature Neuroscience》的研究對此提出挑戰。研究顯示，以特定頻率的「經顱交流電刺激」作用在左前額葉、左下頂葉，有助提升健康老人的長期記憶和工作記憶，而且效果能持續長達一個月。

台灣科技媒體中心邀請多位國內學者評論此研究，學者們對此研究結果有高度興趣，但認為要應用於失智症等有認知神經疾患長者身上，還需要更多研究。另也提醒，實驗用的並非一般交流電，不可在家模仿嘗試，以免發生危險。

這次研究共有150名平均70多歲的右撇子健康老人參與，其中55%白人，33%亞洲人，11%非裔美國人、3%西班牙裔，0.7%美洲原住民或大平洋島民，研究期間每天接受電刺激20分鐘，連續四天。實驗時受試者會聽到20個單字，共進行5次，有100個單字，受試者必須立即回想這些單字，以測試短期記憶力。結果發現，以特定頻率刺激特定大腦區域，可改善記憶單字的短期及長期能力。

長庚大學職能治療學系、健康老化研究中心副教授鄭嘉雄表示，此研究有縝密實驗設計，經過交叉驗證，發現「高頻」經顱交流電刺激作用在「左腦前額葉」可提升健康高齡者的長期記憶功能，「較低頻」經顱交流電刺激作用在「左腦下頂葉」，則可提升健康高齡者的工作記憶功能。

但鄭嘉雄也提醒，研究對象是健康老人，同樣刺激方式對已有記憶功能缺損的患者是否有同樣效果，有待商榷。此外，研究以「自由回想」作為療效指標，不能直接推論到仰賴記憶功能的日常活動表現。

台北醫學大學心智意識與腦科學研究所副教授徐慈妤指出，此研究發現，相較於原本記憶力就比較好的老人，本來記憶力表現較差的老人接受電刺激後，改善幅度更大，這可能有助於未來臨床測試因疾病而造成記憶退化的族群。需要提醒的是，研究使用的經顱交流電刺激都經過實驗安全測試，並非一般交流電，民眾不可以在家自行嘗試，以免發生危險。

台大學心理系副教授郭柏呈表示，若能藉由更多基礎實證研究，建立特定神經活動、認知與行為之間的關聯性，更有機會透過刺激大腦特定頻段神經活動，去改善認知運作表現，甚至有機會結合藥物與認知訓練，延緩退化與失智。