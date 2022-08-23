住院照護3問題 家總籲「住院看護納健保」衛福部力挺

國人常面臨家人住院照顧難題，衛福部長薛瑞元日前接受本報專訪表示，不排除修健保法解決醫療體系內長期存在住院照護問題。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，感謝薛瑞元「苦民所苦」，有勇氣與魄力，正視問題推動醫療體系改革。

中華民國家庭照顧者關懷總會、台北市產業總工會、老人福利推動聯盟、婦女新知基金會、身心障礙聯盟等民團，自6月起呼籲支持衛福部「住院整合照護計畫」，合理調整健保費，由醫院招募、培訓、管理「照護輔佐人員」，以健保制度解決國人住院照顧困難沉痾。

計畫至今已獲118個社團連署，包括立委蔣萬安、吳玉琴、林為洲、蔡壁如、莊競程、洪孟楷、張宏陸、賴香伶、羅美玲、劉建國等拍攝影音支持。

薛瑞元8月13日接受聯合報專訪，表示不排除以修法解決醫療體系內的住院照顧問題。衛福部照護司長蔡淑鳳近日受訪也指出，醫院對於111年3億元「全民健保住院整合照護試辦計畫」反應熱烈，已有51家醫院投件申請，將在健保會爭取112年60億元試辦經費。

陳景寧表示，83%的國人曾面臨住院家人的照顧難題，包括請假照護、請不到看護、家人不知道如何照顧的焦慮、看護品質良銹不齊，已是多年沈痾，新冠疫情讓問題更嚴峻，過去沒有人想碰棘手難題。家總今年5月與網路媒體進行「國人住院陪病經驗調查」，81%民眾贊成增加保費推動「住院看護納健保」，願意負擔金額與比率為「100元以下(29.1%)」、「101~150元(23.1%)」、「151-200元(15.9%)」、「201元以上(12.9%)」。

陳景寧強調，住院看護納健保並非要把照顧家人責任推給醫院，而是國人將原本請假損失的薪資、聘僱看護的費用，轉而投資健保，合理調漲保費，委由醫院來招募、培訓、管理「照護輔佐人員」，醫院一定做得更專業、有效率、品質更好。

根據目前衛福部方案推估，國人每天約增加1.87元（每月約56元）保費，未來每病床健保每天補助750元，民眾自負差額，將大大降低照顧負擔，也能提升照顧品質。

家總理事長、中山大學醫學系副教授郭慈也提醒，台灣邁入超高齡社會，現在是「有家卻沒有家人可照顧」、「病人需要照顧但沒人統籌」的時代，「住院整合照護計畫」不只是解決民眾難題，也是解決醫院等不到家人照顧的難題，希望有更多醫院參與響應衛福部的計畫。