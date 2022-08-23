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推廣米食炒飯比賽退場 農糧署今年推創意飯糰比賽

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會農糧署舉辦台灣天糰爭霸戰。圖/農糧署提供
農委會農糧署舉辦台灣天糰爭霸戰。圖/農糧署提供

為推廣國人吃米，農委會農糧署舉辦「第一屆台灣天糰爭霸戰」，即日起至10月5日止受理報名，廣邀各界高手以「產銷履歷稉型白米」為主原料，推出特色飯糰參賽，冠軍可獲獎金10萬元，並可與知名連鎖便利超商或食品業者合作推出「聯名冠軍飯糰」上市銷售，完成量產可再獲得量產上市獎金10萬元。

農糧署說，從107年起碗粿、炒飯不同主題，舉辦全國性競賽，推動傳統米食，推出碗粿、炒飯等產品，銷售超過150萬盒，創造將近1億元的營業額，其銷售量較同類型商品成長15%，帶動超過22萬公斤產銷履歷米的使用量。

過去，農糧署舉辦「全國炒飯比賽」，以紓困振興特別預算編列776萬舉辦，一度引起社會議論。

農糧署表示，今年以「飯糰」為主題，分為「元氣飯糰」及「魅力飯糰」兩組，每項參賽飯糰需以產銷履歷國產稉型白米製成含米量60%以上的飯糰參賽。其中，「元氣飯糰組」需以未經調味的白飯飯體為基底，搭配國產特色食材製作特色及口感兼具的飯糰；「魅力飯糰組」則以經配料、醬料混搭製成調味飯體為基底，搭配國產特色食材製作獨創性及時尚美感兼具的飯糰參賽；會選出12款得獎飯糰。

「第一屆台灣天糰爭霸戰」競賽活動，自即日起開放報名，10月5日截止報名(郵戳為憑)，後續於8月30日至9月7日期間於北中南東等地舉辦賽制說明會。本賽事分為區域賽和全國賽兩階段，區域賽預定於11月中旬於北中南東四地舉辦，方便全臺參賽者就近參賽，兩組將各評選出12隊入圍隊伍晉級全國賽，全國賽預計於11月底前於臺北辦理現場實作競賽，將選出最終冠、亞、季軍及優選得獎飯糰，冠軍獎金高達10萬元。

相關競賽時程及活動詳情，參考農糧署全球資訊網(http://www.afa.gov.tw/)首頁/最新消息/項下查詢下載。

產銷履歷 農糧署 紓困振興

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