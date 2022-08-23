悠遊國旅住宿補助使用率亮紅燈 觀光局：9月8日最後一天

交通部觀光局7月15日啟動悠遊國旅補助方案，其中「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」民眾使用熱度維持高檔，相關經費已使用七成，觀光局今日宣布9月8日為該活動最後一天，民眾得把握機會運用。

觀光局表示，悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動民眾先住宿先折抵，預算用罄即提早結束。這次在活動網頁上以「紅、黃、綠」燈號顯示優惠房間數使用情形供民眾參考，在8月15日顯示優惠房間數使用過半的「黃燈」，8月23日亮起優惠房間數使用超過七成的「紅燈」，觀光局以民眾使用的熱度估算，9月8日可補助的優惠房間數就將使用完畢。

觀光局提醒民眾，如打算配合優惠活動截止日調整出遊計畫，請與旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。本次活動旅宿業者參與也踴躍，達9800餘家，超過前年安心旅遊的9500家。

觀光局表示，悠遊國旅振興方案團體旅遊優惠方案以及觀光遊樂業入園優惠仍持續進行中，歡迎民眾參團出遊或至遊樂園享入園優惠，詳情可至悠遊國旅補助專區查詢。