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買600抽200！農委會促銷農漁產品 推30萬份農遊券催買氣
中國大陸禁我多項農產品，除了首當其衝的文旦柚外，還有多項漁產品，為此農委會再度推出農遊券3.0，9月底之前買600元可抽200元農遊券，預計有30萬份催買氣。
農委會推出「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，主推產銷狀況吃緊的文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等六項農漁產品。
農委會主委陳吉仲表示，包括文旦、石斑魚、台灣鯛等品項，買600元就有機會抽中30萬份的200元農遊券。
根據農委會水保局最新統計，「剝文旦吃石斑活動登錄」截至22日傍晚6時為止，共有720家業者參加活動，總登錄筆數2749筆，總登錄金額268萬9860元，共有30萬份200元農遊券中獎機會，預計在今年10月5日抽出；每支手機限登錄中獎一次。
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