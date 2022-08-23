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夏天反易得感冒？ 專家：免疫系統休息太久

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導
今年夏天新冠疫情仍舊不斷，英國各地的醫療診所卻多了許多冬季疾病的患者，包含感冒、咳嗽、胃病、水痘與急性氣管炎等典型冬季疾病。（Photo on Pxhere）
今年夏天新冠疫情仍舊不斷，英國各地的醫療診所卻多了許多冬季疾病的患者，包含感冒、咳嗽、胃病、水痘與急性氣管炎等典型冬季疾病。（Photo on Pxhere）

夏天比冬天容易感冒？英國各地的醫療診所湧入許多感冒、咳嗽、胃病等冬季疾病的患者，專家指出，Covid-19大流行導致孩童的免疫系統沒有機會發育，多數人也許久沒接觸到常見的細菌、病毒，導致免疫系統需要「復健」，重新熟悉疾病。研究也發現，慢性發炎和免疫系統的過度反應都可能讓新冠後遺症持續得更長。

免疫差、感冒暴增

衛報》報導，今年夏天新冠疫情仍舊不斷，但英國各地的醫療診所卻多了許多冬季疾病的患者，包含感冒、咳嗽、胃病、水痘與急性氣管炎等典型冬季疾病。Hana Patel博士說，Covid-19的大流行，導致一些孩童的免疫系統沒有機會發育，年幼的孩子尤其會受到影響。

PillSorted藥房創始人Ardeshir指出，人們得到感冒的次數越來越多，恢復能力也變得比以往差，今年夏天使用的急性處方比起去年有爆炸性的成長，不論是幫助人們控制咳嗽與呼吸道問題的類固醇吸入器，或是抑制感染使用的抗生素。來求助的人們雖然Covid-19檢測呈現陰性，但頭痛、喉嚨痛、咳嗽和發燒等症狀，顯然沒有和肺炎一起離開。

醫學專家Harghandiwal指出，人體免疫系統在環境的不斷刺激下才能處於最佳狀態，但因為口罩的緣故，多數人在Covid-19大流行的這幾年來沒有接觸過任何常見的細菌、病毒，也導致一般民眾的免疫系統走在「復健的路上」，加上日常的壓力和焦慮，普通感冒的回復期也拖得更長。

免疫系統催長新冠

UKRI》最新研究指出，當在感染Covid-19當下或是發生典型症狀後，就有可能進入「長新冠」的周期。因為免疫細胞在過度反應下，可能導致異常的身體慢性發炎反應，換句話說，在感染初期若能掌握患者狀況，便能有效控制長新冠的發生率。研究人員仍在尋找慢性發炎症狀與患者體內病毒含量的相關性。

研究也發現，當肺炎復原後，即使不再陽性且發炎症狀消退，但幾個月內仍會出現疲勞相關的後遺症。因為新冠確診後將導致免疫細胞異常活躍，即使它們大部分會因為時間慢慢回復常態，但某些免疫系統製造的T細胞與B細胞仍「無法停下」、造成失調，成為長新冠症狀持續的原因之一。

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感冒 患者 長新冠

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