年輕人心因猝死 專家：心房顫動是主因

英才早逝竟是心房顫動惹禍！23日心律醫學會記者會，公布台大等5大醫學中心調查第一次院外報告，發現國人7成猝死為心因性，且3分之1並無症狀，盛行率為2～4％，推估全台有30到40萬人罹病。且心房顫動倘未接受追蹤治療恐有失智、中風與猝死風險，近日將與全台29家醫院舉辦「心動列車543」衛教活動，針對心房顫動的5大危險族群、4大徵兆、3招預防推廣。

3分之一無症狀

4大猝死危險因子SACAF分別為，性別(S)：男性風險較高、年齡(A)：小於65歲、心血管疾病病史(C)，以及心房顫動者(AF)。年輕人與男性反而是高風險族群，70歲以上的心房顫動盛行率則有1成。

趙子凡醫師說，心房顫動是心臟的不規則跳動，不效率收縮則如水溝淤積，容易產生血塊堵塞血管，若血塊卡在腦部則會引起腦中風，小梗塞則增加未來失智風險。

溫明賢理事長提醒，心悸、胸悶、喘可能是心房顫動徵兆，不只會昏倒，嚴重更可能發生腦中風、猝死，3分之1的患者並無症狀，發現時往往伴隨中風與心衰竭的現象，一手一腳早已不能動。此次推廣活動就是為了「提醒國人提早治療，愛家人也愛社會」。

老少皆須警覺治療

謝敏雄理事說，心臟科醫師戲稱「水電工」，包辦通水管（心血管）和修電線（心律），觸電時只有觸電才會知道，心律不整也是。榮總趙子凡醫師則說，因心房震動無症狀多，但有無症狀的風險相同，如發現心跳不規則都需及早治療，若為陣發性的不規則，有賴血壓計與智慧手錶的長期監測。

張伯丞醫師則說，從嬰兒到老人、疫苗到確診都和心律不整、心跳停止和猝死相關。心房顫動的初級預防可以從飲食、運動和篩檢做起；若有心肌梗塞等病歷，則可依次級預防，安裝體內去顫器、服藥控制。急救方面，可以對患者施以心肺復甦術，並使用 AED（體外去顫器）。

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