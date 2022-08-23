出遊投保車險有撇步 南山建議加保任意第三人責任保險

暑假即將接近尾聲，再加上近期政府推出悠遊國旅補助方案，吸引許多民眾規劃家庭旅行。南山產物提醒，無論是選擇自駕汽、機車或是搭乘大眾運輸交通工具出遊，都要做好合適的保障規畫。

受疫情影響，為降低接觸風險，許多人選擇自駕出遊。南山產物提醒，民眾應記得要確認車險保障期間與項目，避免斷保導致被罰款或無法理賠。

南山特別提到，民眾須留意的是，強制車險僅保障車內乘客及車外第三人的體傷，並不保障駕駛本人及第三人的財損，若發生交通事故，所須負擔的賠償責任常常超過強制車險的賠償金額。因此，建議加保任意第三人責任保險以及超額責任附加條款，才能有效轉嫁風險。

以南山產物「金安心3.0」專案為例，保障內容包括1000萬或2000萬元的第三人超額責任險，在額度內可填補第三人責任險體傷及財損的不足，就算A到高價名車也不用擔心。此外，專案內容還提供乘客體傷責任險、第三人慰問金、乘客慰問金，甚至律師費用補償、道路救援費用補償等，真正做到全方位的風險轉嫁與保障。

至於若想選擇騎乘機車來趟短程的近郊旅行，須注意騎機車除了碰撞事故，自摔、自撞等未涉及其他車輛之單一交通事故也時有所見，但強制險保障對象不包括前述自摔、自撞等單一事故的駕駛人。

因此，建議機車族也要加強駕駛騎士自身的保障。南山產物「金好騎2.0」專案，一張保單就能同時擁有「第三人傷害責任險」、「第三人財損責任險」、「第三人超額責任險」，以及「乘客傷害責任險」的保障，還可選擇全配保障方案，「駕駛人傷害附加條款」提供駕駛人本人在交通事故中之傷害醫療保障與相關給付，強化騎士本身保障。

南山也提到，近年大型交通事故頻傳，也提醒搭乘大眾交通工具出遊的族群應做好自身保障。南山產物「金如意」專案，除有保障出遊時意外造成的傷害醫療給付，更針對大眾運輸工具特定事故，例如火車出軌翻覆、客運發生重大車禍等，增額提供最高1500萬的高額保障。

另，旅行中可能發生的多種意外事故也在承保範圍內，例如搭乘電梯所致的意外事故、或是遇到地震、颱風、洪水、土石流等意外災害導致身故或失能，「金如意」專案針對這些特定事故均有最高300萬元的保障。