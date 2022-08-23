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大腸癌初期幾乎無症狀 醫師籲定期篩檢早期治療

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
大腸癌罹癌初期幾乎沒有症狀，醫師提醒，民眾定期篩檢及觀察排便習慣的改變，都有助於早期治療。圖／門諾醫院提供
大腸癌罹癌初期幾乎沒有症狀，醫師提醒，民眾定期篩檢及觀察排便習慣的改變，都有助於早期治療。圖／門諾醫院提供

藝人余苑綺抗癌8年不敵病魔逝世，令人惋惜。門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩表示，近年大腸癌已有年輕化的趨勢，罹癌初期幾乎沒有症狀，除了提醒民眾注意飲食與生活習慣，「定期篩檢」及觀察排便習慣的改變，都有助於早期治療。

大腸癌居十大癌症之首，50歲以上成人，終生有7%罹患大腸癌風險，每15人當中就有1人罹患大腸癌，因此醫師建議50歲以上至74歲民眾，每2年做糞便潛血檢驗，若有異常再進一步大腸鏡檢查。

醫師說，糞便潛血檢查雖有一定的準確度，但也有誤差值，建議有大腸息肉病史、家族中有大腸直腸癌病史、肥胖、平常多菸酒、有發炎性腸道疾病、缺乏運動且愛吃紅肉、加工食品等危險因子民眾，可定期大腸鏡檢查，若害怕檢查過程不舒服，民眾可選擇自費麻醉鏡檢查。

大腸癌早期幾乎沒有症狀，通常出現血便、解便習慣，糞便性狀改變、體重減輕、腹部疼痛、腸道阻塞、體力變差等症狀，多是癌症晚期。醫師表示，這兩年受到疫情的影響，不少民眾不願到醫院做檢查，直到身體有異狀時才就醫，卻延誤就醫時機，提醒民眾不要輕忽身體發出的警訊。

醫師指出，罹患大腸癌第一期、第二期患者，五年存活率超過七成，第三期雖因淋巴結轉移，但五年存活率仍有五成以上，且治療後，患者仍可維持良好生活品質。

另外，罹患發炎性腸道疾病，也增加大腸癌發生機率，特別是「全大腸型發炎」的潰瘍性結腸炎，若染病超過15年，發生大腸癌的機率是一般人的2倍，且每隔5年危險性會倍增。醫師建議罹患發炎性腸道疾病10年以上患者，應每年接受大腸鏡檢查，同時注意淋巴癌等其他癌症的發生。

大腸癌 醫師 患者

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