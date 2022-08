攝護腺肥大「腫如棒球」 微創手術降風險 性功能依舊

中老年男性「攝護腺肥大」成最大困擾,包括頻尿、尿不乾淨、尿流細且慢、被夜尿打斷睡眠等,讓患者痛苦不已。泌尿科醫師提醒,攝護腺肥大若藥物治療不佳,應該接受手術治療,近年攝護腺內視鏡手術或微創治療,比傳統手術更能降低風險。

82歲的梁先生,一年內曾發生2次尿不出來,攝護腺增生肥大「宛如一顆棒球」,且3年前中風使用抗凝血劑,憂心攝護腺手術造成身體負擔,不敢進一步治療;71歲李先生,中年後因頻尿常打斷睡眠,時常不小心溢出尿,最後決定前往泌尿門診,接受評估與治療。

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑指出,隨著高齡化社會來到,攝護腺肥大成為泌尿科常見的男性疾病。而攝護腺位於膀胱的出口下方,隨年紀增長、慢性發炎、男性賀爾蒙的刺激逐漸增生肥大,50歲時高達50%男性開始出現下泌尿道症狀。

張雲筑表示,攝護腺肥大治療須依照患者身體症狀、臨床症狀及攝護腺大小選擇治療方式;若藥物治療不佳,因攝護腺阻塞造成反覆泌尿道感染或結石、攝護腺肥大血管破裂引起血尿、尿液滯留需要放置導尿管、腎臟功能損傷的患者應接受手術治療。

但許多高齡攝護腺患者,擔心年齡、心肺及凝血功能不佳的問題,懼怕接受手術治療。張雲筑說,近10年來攝護腺內視鏡手術、微創治療,因雷射手術治療時間短、出血量少,並可讓患者短暫停用或繼續服用抗凝血劑等優點,不僅降低手術風險,也適合高齡且有心血管疾病患者。

攝護腺雷射手術中,分為汽化術、切除術與剜除術。其中攝護腺剜除術,過程宛如「分離橘子果肉跟果皮」,找出攝護腺肥大區與周邊區交界,將所有增生組織玻璃後,絞碎並吸出膀胱,文獻統計,其併發症與再手術率低於汽化術及切除術。

張雲筑表示,銩雷射攝護腺手術以雷射剜除術搭配內外尿道括約肌完整保留,術後發生排尿功能障礙、漏尿、急尿及併發症的機率極低,且不影響患者性功能;她提醒,攝護腺肥大年紀愈大者愈明顯,甚至影響生活品質,若出現異常頻尿、明顯逾尿感、尿流慢等,應及早就醫。