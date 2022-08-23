買完鳳梨釋迦再吞文旦柚 陳吉仲：企業買農產品可達ESG

還有不到一個月就是中秋節，今年中秋跟白露僅有短短三天，對文旦柚的產銷造成壓力，加上今年遇到中國大陸的柑橘類(文旦為其一)禁令，產銷狀況雪上加霜，農委會推企業認購，現階段已銷13萬箱(每箱10公斤)。

有鑑於半年前的鳳梨釋迦缺口達37萬箱，當時行政院要求國營企業買單，最後由福委會採購，再分給員工，引起基層反彈；文旦柚銷售是否會再如法炮製？陳吉仲說，企業認購是從ESG的角度認購，創造三贏，感謝企業採購。

農委會今天舉行「柚見好秋 企業相挺」推廣記者會，包括全國農業金庫、陽信商業銀行、台肥、兆豐產物保險、向陽集團、新光產物保險、明台產物保險、聯邦商業銀行、京城商業銀行、富邦產物保險等代表都到現場參加。

陳吉仲表示，目前企業已訂購13萬箱(每箱10公斤)，採購價格比產地更好，目標朝20萬箱，這20萬箱訂單來源，會分配到全國10大文旦柚產區，尤其是主要生產區麻豆、斗六、花蓮瑞穗等地，文旦價格可以賣得更好，不只是企業採購，外銷將近500公噸，持續往其他市場如加拿大、新加坡。

陳吉仲說，農糧署文旦的加工2500公噸，現在已經大幅度提高，文旦可以做不同使用，A果甜度高可以賣給消費者，B果可以做精油等加工品，他呼籲，過中秋一定要吃文旦，過完中秋更要吃文旦，歡迎大家採購。

是否如過去賣鳳梨釋迦一樣，會再要求國營企業採購，陳吉仲說，要求國營企業認購，都是從社會企業、ESG角度，企業要來協助農民，特別感謝企業界；所有文旦產銷，長期原本就受到企業喜愛，台灣農漁畜產品品質好，尤其過年過節，更是送禮最好，現在收到至少50、60家企業要訂購農產品，把這股力量，透過產銷調節、維持好一定價格。