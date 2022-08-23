每月補助5千元、推動微型保險 環署5措施助資收個體戶

環保署推動資收關懷計畫，提供保價回收補助、到府收運服務、補充防疫裝備等關懷措施，今年起加推「投保微型保險」及「環境清潔服務」，共有五大措施，讓資收個體戶有更多支援，並藉由中秋贈米向資收個體戶宣傳關懷計畫，引導更多資收個體戶加入。

環保署表示，中、低收入戶的資收個體因經濟相對弱勢，且收入不穩定，因此，環保署提供「保價回收補助」，以高於市場價格的補助單價收購資收物，每人每月補助上限5000元；也補助地方環保局提供「到府收運服務」，協助年長、行動不便者，少推一里路。

110年因應疫情提供「補充防疫裝備」協助，給予防刺手套、口罩、防疫面罩等，讓資收個體戶兼顧防疫及安全。統計109年至111年6月底止，累計補助5萬5258人次，回收了2.7萬公噸資收物與15.2萬台廢資訊家電。

環保署說，111年再擴大關懷強度，推出「投保微型保險」以及「環境清潔服務」，避免資收個體戶因撿拾意外，而導致經濟窘境；更協助規畫貯存環境，協理清潔及消毒，提升資收個體戶環境衛生。截至8月，已完成1592位個體戶微型保險投保及完成48處環境清潔服務。

環保署提醒，各地資收個體戶可就近到各地方環保機關，瞭解與洽詢資收關懷計畫補助內容與參與方式。