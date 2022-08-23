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國家人權館舉辦故事工作坊 「獄外之囚」分享生命故事

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國家人權博物館舉行「時光繫憶故事分享工作坊」，陳美淑心理師以毛線連結成員們對彼此的感謝，織成一張網絡，象徵互相支持的力量從工作坊延續到彼此的生命裡。圖／國家人權館提供
國家人權博物館舉行「時光繫憶故事分享工作坊」，陳美淑心理師以毛線連結成員們對彼此的感謝，織成一張網絡，象徵互相支持的力量從工作坊延續到彼此的生命裡。圖／國家人權館提供

國家人權博物館上周於白色恐怖景美紀念園區舉行「時光繫憶故事分享工作坊」，邀請成功大學李貽峻助理教授、陳美淑心理師及余嘉盈社工師帶領9名女性政治受難者家屬，透過訴說生命故事，分享經歷的事件與心情，並為自己的經驗賦予意義。「聆聽，是我們給彼此最好的禮物。」李貽峻表示，期盼藉由故事分享協助成員療癒傷痛，進而能向他者述說。

政治受難者的家屬，常被稱為「獄外之囚」，受到的壓抑與社會排除不亞於牢獄之災，生活在特務監視的環境裡，租屋、求學、工作皆承受龐大的社會壓力而可能無以為繼，這些經歷對政治受難者的家庭產生了莫大的影響。

本次工作坊最年輕的成員陳姵妤，祖父是政治受難者，現就讀台灣師範大學的他表示，在求學環境中一直處於異溫層，直到在工作坊說出自己的故事，感受到滿滿的支持與理解。另一成員涂貴美的先生徐代德曾因義民中學案入獄，。兩人年輕時生活無法穩定，互相扶持下攜手走過，丈夫過世後，涂貴美更把對丈夫的愛投入到政治受難人互助會，關懷其他受難者。

相較往年國家人權博物館的活動主要以政治受難者為主體，自2020年開始，人權館自期以謙遜和謹慎的角度，辦理「時光繫憶故事分享工作坊」陪伴政治受難者及他們的家屬，也特別邀請話語權相對較少的女性政治受難者家屬參與，期盼營造一個溫暖、相對安全的環境，讓他們能夠藉由述說自己的生命故事，一步步走出陰霾，未來更可能成為推動人權教育的大使。

人權館表示，訴說故事，本身就是一種療癒的過程，因為「時光繫憶故事分享工作坊」成員多面向的分享，除了認識台灣社會較難以接觸的深刻生命經驗，亦使個人的記憶，轉換為台灣社會公共記憶的一份子。

國家人權博物館 受難者

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